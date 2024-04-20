中港牌私家車撞學童！斑馬線前無減速　目擊者：女司機唔識廣東話

斑馬線前汽車需要讓路予行人是駕駛常識吧？不過有司機分享長約1分鐘車的Cam片段，指日前途經港島薄扶林大口環道的香港紅十字會甘迺迪中心外，於近斑馬線位置前目睹1名學童正橫過馬路，卻遭1輛掛着中港車牌的黑色私家車撞倒。車cam片主形容涉事車輛駛至斑馬線仍沒有減速，結果導致車禍，又指涉事女司機「一句廣東話都唔識」，故相信對方應是內地人。片段引來網民狠批，「斑馬線位揸咁鬼快」、「告到佢釘牌（就）差唔多」；不過亦有人指學童未有仔細留意路面狀況，同樣需負責任。



運輸署網頁顯示，如出現片中髹有黑白間條紋，兩旁有「之」字形白線的斑馬線，即警告駕駛人可能有行人正在該處橫過，或等候橫過馬路。駛近斑馬線時，駕駛者需留意是否有等候橫過馬路的行人（特別是兒童、長者及殘疾人士），亦應減速，預備在「讓路」線前停下。如有人踏足「斑馬線」上，駕駛者則需停車。



有中港牌私家車於斑馬線上，撞倒1名正橫過馬路學童。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳拍下事發過程的車cam片段，畫面顯示時間為4月17日（周三）下午3時許，當時車cam的汽車正沿薄扶林的沙灣徑行駛，並右轉駛至大口環道的香港紅十字會甘迺迪中心對開，當駛至近斑馬線位置前，見到1名學童正準備橫過馬路，隨即停車禮讓對方，學童見片主有意停下，便踏出斑馬線。

不過，對面行車線1輛掛有中港車牌的黑色私家車，未知是否沒有留意有行人正準備過馬路，司機沒有停下，慢駛或禮讓行人，反而沒有減速繼續直衝，惟學童望向右方查看路面情況時，已經踏出斑馬線，隨即被撞至倒地不起。

片主目睹意外後立刻報警，又稱學童被撞後「叫聲好辛苦」，猜測對方應是骨折，形容「聽到都心痛」，幸好受傷學童能說出家長電話號碼，他亦留在現場陪對方將近15分鐘，待救護車和警察到場後才離開，並將車cam片段給予警方作證據。

不過，片主指意外後撞倒人的女司機雖然事後有下車，不過對方「一句廣東話都唔識」，故相信對方應是內地人。

不過對面行車線1輛掛中港車牌的私家車沒有慢駛或禮讓行人，反而直接駛過。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

片段曝光後，網民紛紛批評該司機涉危險駕駛，「簡直馬路炸彈」、「斑馬線位揸咁鬼快」、「黐線㗎咩？離遠見到有人等過就好收油啦！仲要高速駛過去！告到佢釘牌（就）差唔多」、「呢個真係唔好放過佢」。不過，亦有人則指學童有未有仔細留意路面狀況，「睇都唔睇衝出馬路，行人都有責任」、「佢淨係望左，無望右」，惟隨即有人反駁指「記住斑馬線係行人優先。我會當斑馬線同行人路無分別，駕駛者入咗行人嘅範圍，我唔會話行人有咩唔啱」。

駕駛者駛近斑馬線應減速，預備在「讓路」線前停下；如有人踏足「斑馬線」上，駕駛者則需停車。（運輸署圖片）

根據運輸署網頁顯示，如出現片中髹有黑白間條紋，兩旁有「之」字形白線的斑馬線，除了給予控制車輛交通指令外，也警告作為駕駛人，可能有行人正在該處橫過，或等候橫過馬路。駛近斑馬線時，駕駛者需留意是否有等候橫過馬路的行人（特別是兒童、長者及殘疾人士），亦應減速，預備在「讓路」線前停下。另外，如有人踏足「斑馬線」上，駕駛者則需停車。

（FB「車cam L（香港群組）」）