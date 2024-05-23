巴士女大聲講電話！男學生怒搶手機丟垃圾桶速逃　網民狂讚勇敢

乘客搭巴士應遵守禮儀，不應做出騷擾他的自私行為！內媒報道，湖南1名女子在乘坐巴士時大聲講電話約20分鐘，舉動引起全車乘客不滿。其後有1名男學生上前勸喻降低聲量，但女子依然故我，男生憤而奪走其手機，然後直接丟進車內垃圾桶。



女子邊責罵學生邊行到車廂中間撿回手機，並讓電話中的朋友對男生辱罵。其後巴士到站，男生下車後急奔逃走，女子則從後追趕，據悉幸好有途人及時制止，才能避免女子對學生作出成傷害舉動。許多網民讚揚男學生非常勇敢，「少年自有少年狂」，亦有網民笑稱涉事女子在幫助學生鍛鍊體能，嘲諷她跑速不敵年輕人。



巴士到站時，男學生立即下車極速逃走，女子則從後狂奔追趕。（微博影片截圖）

內媒報道，事發於湖南株洲，當時有1名女子在巴士大聲講電話約20分鐘，騷擾全車乘客。據目擊者透露，車廂內原本十分安靜，但女子卻自私地大聲講話，完全忽略其他乘客感受。後來坐在附近的男學生勇敢站出來，勸喻女子把音量收細，非但遭到無視，而女子的態度亦變得更加囂張，男生一怒之下奪走女子的手機，然後直接丟進車內的垃圾桶。

男學生一怒之下把女子的手機直接丟進垃圾桶。（微博影片截圖）

女子被搶手機後大聲尖叫，一邊責罵男學生，一邊行到車廂中間撿回手機，更邀請跟她通話的朋友加入罵戰。其後巴士到站停車，男學生迅速下車狂奔，女子則從後追趕試圖施以報復，幸好有途人及時制止，避免女子對學生做成傷害舉動。

事件引起網民熱議，不少人讚揚男學生勇敢，「幹得漂亮」、「少年自有少年狂」，認為他做到了大人不敢做的事，「小小年紀就懂得行俠仗義，前途不可限量」。亦有網民笑稱女子在幫助學生鍛鍊體能，嘲諷她跑速不敵年輕人，「追的上學生算我輸，那幫學生跑步成績要計時加分的」。

（綜合）