網民深水埗外賣凍芒西　向店員追單竟咁回應　店東調停1句更惹火

港人近來喜愛北上消費，有網民在網上分享在港買甜品的不快經歷，讓他慨嘆本地飲食業也不爭氣。網民指在深水埗一間甜品店，外賣1碗凍芒果西米露，由於後1張單食客先出餐，他於是追問店員「我幾時有」，卻換來店員1句回應，讓他十分不快。他又說，店東見狀出口調停，反而火上加油，說是他搞事，「唔好搞事，退返錢畀你」，讓他更為氣結，憤怒下立即退錢離開，並在網上發文公審店家。

帖文引來不少網民回應，認為「以後唔好食呢間啦，唔好縱容佢」、「而家香港服務態度真係差勁，畀錢還要受氣睇面色，怪不得這麼多人北上消費」。



有網民早前在Facebook群組「飲食黑店大全 (全港食店質素／價錢／服務關注組)」上發文及相片，指自己在深水埗一間甜品店，外賣一碗凍芒果西米露，由於後1張單食客先出餐，樓主追問店員「我幾時有」，店員竟回應，「廚房出晒熱嘅嘢食，就出凍，你要排隊」。樓主指自己正在排隊，對方再說「你要追就自己入廚房追」，讓樓主十分氣結。

店東見狀出言調停，可是卻火上加油，向樓主表示「唔好搞事，退返錢畀你」。樓主為自己辯解「而家唔係我搞事，係你伙計態度差，問佢嘢咁樣咁晦氣答人」。當時樓主相當憤怒，立即退錢離開，並在網上發文公審店家，「唔係主張香港服務業差，要北上消費，我好少北上，純屬嬲得滯出Post，等其他人知道」。

帖文引來不少網民回應，「撐你！做得好」、「以後唔好食呢間啦，唔好縱容佢」、「而家香港服務態度真係差勁，畀錢還要受氣睇面色，怪不得這麼多人北上消費」，「外賣唔一定跟次序，有啲食物製作需時，但問下都唔得，態度惡劣就好有問題，以後唔好幫襯啦」。

有網民認出這間店鋪，指出不止服務態度，連食物品質也惡劣。（網上圖片）

亦有網民分析食店態度惡劣原因，「唔憂做」、「人地富有，唔志在做你生意！」、「太好生意就會咁」、「店尊客卑，一切以店舖既運作方便為中心，呢個都算係香港飲食文化之一」。