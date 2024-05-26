內地女上身這樣穿遊港迪士尼　驚嘆「被問爆」　捱轟霸氣1句獲讚

【香港旅遊／迪士尼】出外旅遊要有什麼衣着穿搭？有內地女於小紅書分享她到香港迪士尼遊玩時的衣着，直指「在香港迪士尼被問爆」。網民看後議論紛紛，有人大讚「漂亮」；但也有網民批評「着到咁去迪士尼」、「自我感覺也太良好」，又質疑「問爆」是什麼意思。

面對網民指摘，樓主1句反駁「看不懂中文還是多讀點書吧有些人」。樓主回應獲其他網民讚好，「好看的，自信大方時尚」、「不用理會那些人無謂吐槽」、「最重要自己穿着舒服」。



有內地女於小紅書分享她來香港迪士尼遊玩衣着，直指「在香港迪士尼被問爆」。（小紅書）

該內地女於小紅書發文，分享近日來香港迪士尼遊玩穿搭，直指「在香港迪士尼被問爆的小黑裙」。

從樓主上載圖片見到，她頭戴兔耳頭箍，穿上低胸超短黑色連身裙和黑色絲襪、揹着名牌手袋在迪士尼不同景點擺姿勢「打卡」。

帖文引來網民熱議，有人大讚樓主穿搭「漂亮」，「求裙子還有絲襪link」。但也有網民認為衣着奇特，「着到咁去迪士尼」、「自我感覺也太良好」。

另有不少網民質疑「問爆」是什麼意思，「讀得書少，『問爆』 係點解？響喺Disney 被問咩呢？」、「弱弱一問，咩叫問爆？葉問我就聽得多」、「萌爆？」、「問爆=佢條黑裙好靚，個個人都走埋去問佢條裙喺邊到買，問條裙嘅資料」。

樓主之後更新「香港迪士尼小記」，反駁網民批評。（小紅書）

面對網民批評，樓主之後更新「香港迪士尼小記」，反嗆「太神了，沒惹，不知道還以為我火了。還把我放在fb上，真是謝謝了。看不懂中文還是多讀點書吧有些人」。

樓主回應獲其他網民讚好，「好看的，自信大方時尚」、「不用理會那些人無謂吐槽」、「最重要自己穿着舒服」。