鰂魚涌私樓驚現垃圾屋！婆婆雜物當床瞓　團隊召義工幫手網民咁睇

當安樂窩變「垃圾屋」，不但影響自己，也影響旁人！一名住在鰂魚涌的70歲婆婆因囤積雜物成癖，令家中雜物、垃圾堆成山，屋內漏水，每晚更只能睡在雜物上，她還因此與兒子交惡、影響鄰居。有團隊響應食物環境衞生署請求，在網上召集義工幫婆婆清理雜物，並公開屋內情況。然而，當網民留意到婆婆居所是私人屋苑後，卻有其他想法，「住得南豐新村，佢自己出錢畀人攪啦」、「住得南豐新村，會唔會考慮用日薪搵人幫手清理？」。



一名住在鰂魚涌的70歲婆婆家中有囤積如山般的雜物，有團隊響應食環署請求，在網上召集義工幫婆婆清理雜物。（「家居維修交流平台」FB圖片）

近日有網民透過Facebook群組「家居維修交流平台」發帖召集義工幫忙，希望能幫一名70歲的婆婆清理家中堆積如山的雜物及垃圾。該名婆婆與兒子同住在鰂魚涌的私人屋苑南豐新邨，因婆婆長年累月囤積雜物，令居住環境變差，也因而與兒子生隙，「阿仔已經頂唔順佢阿媽嘅囤積」，現時母子關係惡劣。另外，由於雜物過多，無處容身，婆婆每晚只能睡在雜物之上。

從照片可見，屋內牆身發黑，雜物、垃圾已堆成山，高處貼近天花板，雜物中有外觀殘舊的電器如風扇、風筒、喇叭等，堆疊的衣物和行李篋上也有不少黑色污垢，另外可見有飲品罐及不少膠袋。

而婆婆家中的「垃圾山」不只影響自己，還因雜物影響去水，「屋內漏水而冇法處理」，嚴重影響鄰居。團隊因應食環署的請求，希望召集15名男女義工為婆婆清理家中雜物，其間食環署亦會派員協助，「經義工隊努力勸喻下婆婆終於肯清走囤積物，現希望有義工助婆婆和鄰居重整安樂窩」。樓主亦提到隊伍會提供手套及清潔用品，惟參與的義工需自備口罩及帶其他衣服替換。

有網民得知婆婆居住在私人樓宇後，認為對方有經濟能力自行解決。（資料圖片）

帖文一出即引起網民關注，當中不少人因照片中的居住環境「望而生畏」，「老實講，山一樣嘅雜物垃圾，又有木蝨曱甴，萬一受傷同畀嘢咬，邊個負責？都係俾專業人員搞啦」；且有網民對於婆婆居住在私人樓宇一事略有微言，並認為對方有經濟能力自行解決，「住得南豐新村，佢自己出錢畀人攪啦」、「住南豐新邨，唔係公共屋邨」、「南豐新村私人樓，佢又有個仔，除非你話我知佢個仔又聾又啞又跛，唔係搵乜X義工幫手，你好X得閒？」、「住得南豐新村，會唔會考慮用日薪搵人幫手清理？」。

另外，有網民就覺得找人清理雜物對於有囤積習慣的人而言成效甚微，「屋主唔醫好心病，就算一次清走，不久又會回復原貌」、「社會病態，幫得一次，無幾耐又來一次，這不是解決方法，而且慢慢令人討厭，而失去再次幫的動力」。

而發帖的團隊就解釋「住私人樓宇唔代表係有錢人更加唔代表佢係一個正常人，正常人就唔會瞓喺啲垃圾上」，又指是次清理完後會有相關人士定期探訪婆婆，「所以當青（清）完屋之後佢哋會定期有人上門做探訪」。

（Facebook）