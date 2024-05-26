外籍男飲到斷片　隔日心口驚見泰文刺青　網民翻譯揭「恐怖意思」

早前有名外國男子前往泰國旅遊，他在某個夜晚喝酒喝到完全斷片，醒來的時候卻發現自己的胸前多了個「泰文刺青」，完全看不懂泰文的他選擇上網發文求助，沒想到網友的翻譯結果讓他崩潰不已，原來刺青上的泰文說的是「我跟變性人發生性行為」，整個經過宛若電影《醉爆伴郎團》，引發討論。



據悉，得到的翻譯結果包含「我模仿雌雄同體」、「我嘲笑變裝癖的人」和「我是1隻蜥蜴」等毫無邏輯的意思，直到有來自泰國的網友出手相救，並提供最為準確的翻譯結果，原來刺青的文字寫的是「我和變性人發生性行為」。

雖然外國男子得知正確答案後的反應不得而知，但部分網友覺得這個「意想不到的刺青」相當有趣，同時也有人表示「未經他人同意就在對方身上刺青，這對他來說可能是場噩夢」，據稱這篇貼文後續也因為遭到檢舉而下架。

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據悉，得到的翻譯結果包含「我模仿雌雄同體」、「我嘲笑變裝癖的人」和「我是1隻蜥蜴」等毫無邏輯的意思，直到有來自泰國的網友出手相救，並提供最為準確的翻譯結果，原來刺青的文字寫的是「我和變性人發生性行為」。

雖然外國男子得知正確答案後的反應不得而知，但部分網友覺得這個「意想不到的刺青」相當有趣，同時也有人表示「未經他人同意就在對方身上刺青，這對他來說可能是場噩夢」，據稱這篇貼文後續也因為遭到檢舉而下架。

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