紋身者福音！日本溫泉店逐漸放寛　填表確認不是黑道即可光顧

到日本旅遊或是有在關注日本文化的人應該都曾聽聞一個不成文的規定，有刺青的人是不能進到大眾浴池或是溫泉浴場泡湯的，有些店家也會明確貼出告示「身上有紋身刺青的客人不得入內」。一名長期住在台灣的日本網紅近日就發現隨着觀光客的增加，愈來愈多日本溫泉逐漸放寬條例，泡湯前要先勾選一個「我不是黑道」的表格才可入內。



居住在台的日本網紅「日本人的歐吉桑」在Facebook上發布了一則貼文，表示現在日本溫泉愈來愈開放了，以前很多溫泉業者只要看到客人身體上有刺青就拒絕入內，但由於現在疫情解封，外國觀光客逐漸增加，有些溫泉開始會訂下新規範。

日本人的歐吉桑進一步表示，如果身上有刺青要去泡溫泉時，要先在櫃台填寫表格，只要有刺青可以勾選一欄目「我不是黑道」即可入場，但具體規範還是由每一家溫泉業者去制定。

日本愈來愈多溫泉店開始放寛規限：（按圖了解）

日本部分溫泉業者立下新規範，刺青範圍小的遊客只要勾選「我不是黑道」即可入內。（圖／翻攝自「日本人的歐吉桑」臉書）

不少網友在得知這項新制後紛紛發表各自的看法：

．「有看過不少外國有刺青的人因為不能進場，在Google留下負評」

．「大部分仍是禁止，怕是暴力團」

．「太好了！我有刺青～我不是黑道，想泡溫泉啊」

．「要尊重每一個國家自身的文化」



相關文章：在日本浸溫泉有12個規矩，你懂得多少個？

+ 33

延伸閱讀：

總統大選前1天表態了！ 張小燕1圖挺他：拒政客把寶島當戰場

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】