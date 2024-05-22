183cm型男下體僅4.5厘米長　女友卻讚好滿意　網民熱議原因

不少男士都介意「小弟弟」大小，甚至會將性行為表現掛勾。台灣有男生表示，自己身高有1.83米，有健身習慣，「身材還算不錯，長相應該也還行」，曾被詢問有否意欲擔任模特兒。但他指自己有一個「致命缺點」，下體平時只有2.3厘米長，全翹時都僅4.5厘米長，而他最近和一名女子交往並發生關係，竟獲女友讚賞「雖然尺寸比較可愛，但技巧很好」。台男雖然開心，但不知對方是否出於安慰。



網民紛紛加入討論，部份人指「這……全長在身高上了呀」、「恕我直言，4.5厘米應該不太可能是她做過最舒服的……安慰成份居多吧」。亦有網民認為「女生更在意的是整體的氣氛、前戲、長相好、身材好、對她很好，帶着愛意的撫摸，勝過進去橫衝直撞」。



樓主對於自己下體長度感到自卑。（示意圖/Getty Images）

樓主在「Dcard討論區」以「女生請進！技巧真的能彌補大小嗎」為題發文，交代自己背景。樓主形容自己身高有1.83米，體重76公斤，一周健身4至5天，「身材還算不錯，長相應該也還行」，之前被人問過要不要擔任模特兒。

雖然外在條件不錯，但樓主慨嘆自己「小老弟真的滿小的」，陰莖平時只有2.3厘米長，全翹時都僅4.5厘米長，而他最近和一名女子墮入愛河，並發生數次關係，女友知道他對「小弟弟」大小感到自卑，經常指「雖然尺寸比較可愛，但技巧很好」，甚至稱是她歷任伴侶中最好和做得最舒服。

女友稱感到滿意，令樓主猜測對方是否安慰自己。（示意圖/Getty Images）

樓主雖然聽後感到開心，但同時懷疑女友是否純粹安慰他，想詢問女生「技巧真的能彌補大小嗎？」，同時徵求各位意見。

不少網民認為女友只是安慰樓主，「4.5厘米不行，技巧再好都不行」、「真愛」、「我個人覺得是安慰」，更有人建議樓主接受陰莖增大手術。但亦有網民覺得「有可能，也許女方沒那麼重視大小，過程舒服能被滿足就好」、「女友說可以就可以，不用管別人」。

（Dcard討論區）