港女巴士日日用名牌袋「霸埋隔籬位」？網民拍照公審：專登阻人坐

在繁忙時段坐車，想找個位坐也非易事。日前有網民在網上發帖，稱在來往太古城及中環的巴士上層，留意到1名女乘客每日早上都會將名牌手袋放在身邊空座上，阻礙他人落座，於是拍下其側臉在網上公審。該名網民又指女乘客就算見到多人上車，也不會主動拿開手袋，只會在他人要求時才不情願地讓出身旁座位。有網民把重點放在名牌手袋上，笑言「人哋包包貴，要留個位畀包包嘛」；另有網民就力撐女乘客，「我覺得無乜問題。幾時拎開係人哋嘅事，肯拎就得」。



有網民發帖稱在來往太古城及中環的巴士上層，留意到1名女乘客每日早上都會將名牌手袋放在身邊空座上，阻礙他人落座。（「太古人太古事」FB圖片）

該名網民在Facebook太古街坊群組發帖，並上傳照片公審1名女乘客長期以手袋霸佔巴士座位。樓主稱每日早上乘坐8時許開出、來往太古城及中環的720P路線巴士時，都會見到該名女乘客坐在上層靠窗的位置，並將名牌手袋放在近走廊的座位上，「專登擺佢個包包係隔籬位阻止人坐」，又覺得對方是刻意為之，「唔係一次半次唔記得，係次次都博大霧」。

樓主解釋自己較內向，如果上層有其他座位時，便不會主動開聲要求對方拿走手袋讓出座位。樓主指過去曾數次目睹有其他乘客叫該女子拿開手袋，對方雖一臉不情願，但最終有拿開手袋讓出座位，「但都見過好多人行到去想坐，但唔好意思坐落去」。樓主對女乘客行為略有不滿，「有幾次都畀佢博到無人坐佢隔籬，其實咁唔想有人坐隔籬唔好搭巴士搭的士啦」，又拍下對方照片詢問群組成員「唔知有冇人一樣留意到依個女人」。

有部份網民不同意女乘客以手袋佔座的行為，但也有人認為女乘客在他人要求時有拿走手袋就沒問題。(《愛．回家之開心速遞》劇照)

帖文引起網民熱議，有人把重點放在名牌手袋上，嘲諷說「人哋包包貴，要留個位畀包包嘛」、「但係唔知個包包有冇畀車費」。另有網民就指認得該名女子，「呢個人係日日會有人喺佢隔籬想坐企一陣，然後佢扮睇唔到的」，又指對方不會主動拿開手袋讓座，會等到上層只餘下她身旁的座位或有人主動要求才拿起手袋。而樓主亦回應表示「其實日日好多人企喺度望住佢等佢拎走佢都唔拎，一定次次要等人開口講唔該，拎開嗰陣塊面係黑晒」。

有網民不同意女乘客以手袋佔座的行為，表示會照坐，「我會日日都坐佢隔籬」、「我都會專登坐佢隔籬，其實我都有份畀錢搭車」、「一定坐落，最多一句唔該」。不過，也有網民力撐女乘客行為並無不妥，「我覺得無乜問題。幾時拎開係人哋嘅事，肯拎就得」、「既然開聲叫佢拎開個袋佢會拎，使咩理佢有咩表情，依家又唔係相睇」。

（Facebook）