的士疑拒載影片瘋傳！喝斥乘客上車仲咁做　網民看1點反撐司機

的士服務問題常惹關注。本港網絡流傳1段「的士司機疑拒載」影片，見到有男乘客於尖沙咀上的士時疑似被拒載，隨即表示「法例上你如果唔冚旗就拒載」。司機聞言語帶怒氣連聲叫乘客上車，「咁你上啊，你上啊。你上啊！」，男乘客則重複說「我梗係上啦」。不過直至影片結束，男乘客仍沒有上的士。

影片引來網民熱議，有人認為司機態度惡劣，「目露兇光」；但有更多網民支持司機，質疑男乘客「有意搞事」，「又係呢啲冇前冇後博流量嘅片」、「特登喺到挑釁拍片」、「淨係見到個司機好無奈咁叫你上車，你又唔上，其實你想點？」。



本港網絡流傳1段「的士司機疑拒載」影片。（影片截圖）

該男乘客周三（5月22日）在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布1段27秒影片，留言「香港DC（的士）服務態度，冠絕全球」。

影片見到，男乘客於尖沙咀上的士，司機面有難色說「你畀我……」，但男乘客隨即表示「法例上你如果唔冚旗就拒載」。司機聞言略帶不忿表示「咁你上啊，你上啊。你上啊！」。

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男乘客回應「我係上啊」，司機做手勢示意上車，「你上啊！上啊！」。乘客重申「我梗係上啦」，司機則把放在副駕駛座的袋拿開，再示意「上啦。上啊！」。

不過，27秒影片中未見男乘客上車，而男乘客拍下司機的士證和車牌公審。

影片引來網民熱議，有人認為司機態度惡劣，但有更多網民支持司機，質疑樓主「有意搞事」（影片截圖）

影片引來網民熱議，有人認為司機態度惡劣，「目露兇光」、「跑馬？ 上呀上呀」。但有更多網民支持司機，質疑樓主「有意搞事」，「又係呢啲冇前冇後博流量嘅片」、「特登喺到挑釁拍片」、「淨係見到個司機好無奈咁叫你上車，你又唔上，其實你想點？」、「拍完，又無膽上車，又驚，又擺上網取暖」、「你咁樣唔X你都唔係人啦，叫你上又唔上」、「搭車就上嚟，車到你目的地就完結，爭拗咁多做咩呢？開咗人哋車門又唔上，不如閂返車門行路返屋企啦」。

另有網民追問樓主最後有否上車，樓主沒有正面回應，只說「你估下」。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機如無合理辯解，不得「故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示」，以及不得「拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方」，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。

如果暫停載客，的士車前須出示紅底白字字牌，以高度不少於75毫米的正楷字體註有英文字「OUT OF SERVICE」及中文字「暫停載客」，而的士計程錶指示器掩蓋，使的士外的人不能看見。