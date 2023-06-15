的士車資$27付$100鈔　司機稱「無得找」想照收　港女1招KO即找錢

的士服務問題常惹關注，有港女於網上發文，指日前乘搭的士由觀塘到九龍灣，全程無跳錶車資27元，她取出100元鈔票付款時，詎料司機稱「無得找」，更表示「一係妳落車去附近唱錢畀$27，一係妳畀一百蚊」。港女不願妥協怒爆1句，最終司機要「邊鬧邊拎錢出黎找」。

事件引來網民熱議，有人狠批的士司機行為，「100散紙都無，你返屋企瞓覺啦，唔好揸的士啦！」；也有網民認為樓主應有同理心，「將心畀己喇。個個27蚊畀100。你當架的士係銀行定找換店呢？」。



的士服務問題常惹關注。（示意圖／資料圖片）

該港女上周五（6月13日）於Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文講述事件。指當日早上趕時間，便乘搭的士由觀塘到九龍灣，指司機「一上車已經咦咿哦哦話去埋啲死位」。

到達目的地後，按咪錶車資27元，樓主於是取出100元鈔票付款，惟司機稱「無得找」，「要我落車搵地方唱，我問佢有冇電子支付，佢話：『冇呀，乜都冇呀』」，又要求她「一係妳落車去附近唱錢畀$27，一係妳畀一百蚊」。

樓主拒絕妥協，怒爆1句：「我趕時間唔會去同你唱錢，$100你無得找學咩人揸的士呀！」司機這時不情願地找錢，「一邊鬧，一邊拎錢出嚟找，話個個搭27蚊都畀一百找」，樓主則心想：「有本事你咪唔好找囉，你犯法又唔係我，最多咪報警」。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》第45(2)(b)條規定，的士司機須預備至少 100元零錢用作找續。（示意圖／資料圖片）

事件引來網民熱議，有人批評的士司機行為，「樓主做得好！」、「500蚊可以叫人找散！100散紙都無，你返屋企瞓覺啦，唔好揸的士啦！」、「咁落去只會搞到的士連生意都無埋」。也有網民認為樓主應有同理心，「將心畀己喇。個個27蚊畀100。坐十個27嘅畀100嚟找。你當架的士係銀行定找換店呢」。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》第45（2）（b）條規定，的士司機須預備至少100元零錢用作找續，其中2元或以上硬幣、10元或以上鈔票，合共至少90 元；1元或以下硬幣合共至少10元。如果的士司機無合理辯解而違反以上規定，一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁6個月。