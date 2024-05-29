行李箱RIP！機場爆喼「死狀」恐怖照瘋傳　網民震驚：俾車碌過？

出外旅行有1個品質好的行李箱非常重要！有網民早前在連登發布了1張行李箱「死狀」恐怖相片，在停機坪上有個被損毀到變形爆開的行李箱，並用膠紙包裹。相片引來不少網民留言，看到行李箱遭遇這種慘況，紛紛替事主感到難過，「爛成咁？俾車碌過呀？」、「落機第一個行程，變咗買個新喼」，不過也有網民認為「好小事啫，落地買個新，又有錢賠」。



照片可見行李箱被損毀到變形爆開，用膠紙包住。（網上圖片）

樓主早前在連登轉載圖片，題為「實時圖！邊個港女咁唔好彩？無啦無啦！」。相片可見，在停機坪上，有個被損毀到變形爆開的行李箱，用膠紙包住。

由於行李箱「死狀」恐怖，相片隨即被瘋傳，引來不少網民留言，「慘！旅行mood無晒」、「俾人睇哂啲胸圍底褲了」、「落機第一個行程，變咗去買個新喼」。因為行李箱損毀程度非常誇張，有網民問「點整到咁？」、「爛成咁？俾車碌過呀？」、「運行李可唔可以好少少手勢」。

有網民認為「好小事啫，落地買個新，又有錢賠」。（《原諒他77次》劇照）

亦有網民認為「好小事啫，落地買個新，又有錢賠」、「叫航空公司賠償」，不過曾有經驗的網民，提醒不要以為有賠償就無所謂，「我個喼成個轆甩咗，個地勤淨係剔咗輕傷，最後賠完先啱啱係份保險費」。另有網民錯重點，「好可愛啲貼紙」、「係咪愈貼得多嘢啲人愈大力掉？」。