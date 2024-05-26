深夜去機場！泰國的士司機揸車狂瞌眼瞓勁危險　女乘客自駕保安全

作為職業司機，理應保障乘客安全！不過日前泰國有女子於深夜搭乘出租車，卻不幸遇到渴睡司機，對方一邊駕駛一邊打瞌睡，出於彼此安全考量，她只好提議和司機互換位置，讓她來駕駛以避免發生意外。該司機及後於後座安然入睡，「蹺埋雙手」姿勢和打鼻鼾，貌似相當舒服，仿彿他才是乘客，相關片段於網上惹來關注。



女子深夜乘搭出租車，不幸遇到渴睡司機，決定自駕以保安全。（TikTok＠may.linya影片截圖）

綜合泰國媒體報道，當地1名女子日前於凌晨3時許搭乘出租車，準備由芭提雅前往曼谷廊曼機場，全程距離相約150公里。不過上車後卻留意到司機疑過度疲勞，更一邊駕駛一邊打瞌睡，她出於自己和對方安全的考量，便向司機自告奮勇，要求雙方互換位置，讓對方能在後座好好休息。

該女子將片段上傳到TikTok「may.linya」帳號，指「自己的生命最重要，自己開車比較安全」。片中可見她坐在司機位，副駕位置相信為同行友人，而原本的出租車司機化身乘客，於後座安然入睡。女子從凌晨駕駛至清晨，轉眼間已經天亮，司機在後方睡到全身傾斜，不但「蹺埋雙手」，更打起鼻鼾，看上去相當舒服；女子則對鏡頭舉起「Yeah」手勢，片段至此告終。

目前相關片段已被刪除，惟網民已』留底」轉載並於網上瘋傳，不少人都對車資問題大感好奇，女子回覆指，雖然是她負責駕駛，不過她最後亦有向司機繳付車資。有網民就笑稱，應該反過來由司機繳付女子車資，「請打開計程錶（咪錶），以便他醒來時收取款項」。

（綜合）