乘客半夜call車求送遺體　提1要求超驚嚇　司機見地點即取消訂單

深夜遇到這訂單，司機們該如何自處？印尼有電召車司機分享令人不寒而悚事件，指某日凌晨接獲訂單，客人表示因身處荒山野嶺，碰巧有人離世，救護車嫌路程遙遠拒絕前來運走遺體，希望他能幫忙接送遺體離開，嚇得他立刻取消接單。司機的經歷連網民都感到毛骨悚然，「每次經過減速帶，他的手和頭都會晃動一下」；亦有人猜測會否涉及命案，事關其中1人死了，還剩3名活人，「說不定他們就是殺人兇手」。



印尼有電召車司機於凌晨接獲令人毛骨悚然訂單，竟被客人要求幫忙運載遺體。（GettyImages／示意圖）

綜合馬來西亞媒體報道，印尼1名電召車司機於X（前稱Twitter）帳號「txtdarionlshop」上傳1張與乘客的對話截圖，並稱「想像一下，晚上12時30分你接到這樣的訂單」。對話內容大概顯示為，客人指因身邊有人突然去世，不過其所在位置較為偏遠，救護車司機嫌路程遙遠，所以拒絕前來運走遺體。對方和2名友人為此煩惱不已，突然靈機一動想到透過電召車平台，再找司機幫忙。

客人指救護車司機因路程遙遠，拒絕前去載走屍體，只好求助電召車平台司機。（X圖片）

樓主不知情下接了該客人訂單，被告知即將載送的並非只有活人，而且還有1具遺體後，他立刻拒絕，並稱「大姐，不可以」。可是面對顧客苦苦哀求，他心軟詢問對方共有多少人上車，對方表示共有3名乘客，至於遺體已經開始僵硬，希望以躺平的姿勢躺在座位上。看到對方如此要求，樓主亦被嚇到即時取消訂單。

有網民對司機經歷感毛骨悚然，驚恐問「這不會是謀殺案吧？」（GettyImages／示意圖）

雖然樓主沒有交代事發地點，不過其經歷令網民毛骨悚然，「這也太可怕了吧」、「每次經過減速帶，他的手和頭都會晃動一下」、「換成是我，肯定嚇到尿褲子」、「司機對晚上接單都有陰影了」、「你確定只有1個死人，還是4個都不是活人」。亦有留言大膽猜測會否牽涉命案，「這不會是謀殺案吧？」、「當中1人死了，還剩下3名活人，說不定他們就是殺人兇手」。

（綜合）