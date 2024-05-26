的士疑拒載片瘋傳！被斥「黑的」爆粗怒吼：無微信啊！　後續更狂

的士服務問題常惹關注，本港網絡瘋傳1段「的士疑拒載」影片，指山頂纜車站對出的士站有的士司機（下稱「司機A」）疑似拒載，後方的士司機（下稱「司機B」）上前質問時，「司機A」即怒吼「無微信啊！無微信啊點做啊？黐X線！」。之後「司機B」返回車內，也有乘客上「司機A」的士，惟「司機A」仍不忿斥「黐X線！無微信咁點啊？又話我黑的！」，隨後關門。

影片引來網民熱議，「真係影衰晒香港形象」、「無（微信）咪即刻download囉」、「無咪無囉，唔使咁躁同激動喎，我現場排隊我都唔敢坐佢車啦」；也有網民認為「如果個乘客只係得微信支付，咁個司機又真係冇錯喎」。



本港網絡瘋傳1段「的士疑拒載」影片。（影片截圖）

本港網絡多個群組昨晚（5月25日）起流傳1段40秒影片，見到山頂纜車站對出的士站有2名的士司機正在馬路上爭執，其中前車穿白衣短袖上衣的「司機A」，激動表示「無微信啊，X頭！X你老X黐XX，微信啊！無微信啊嘛！無微信啊！X你老X！」。

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後方穿黑色上衣的「司機B」繼續質問，「司機A」則不斷伸手做出動作，怒吼「無微信啊點做啊？黐X線！X你老XX！無微信點收錢啊！」。

「司機B」隨後返回車內。有2名乘客走上「司機A」的士，「司機A」坐上車，但仍不忿把半邊身伸出車外向「司機B」斥責「黐X線！無微信咁點啊？又話我黑的！個牌寫現金㗎嘛！」，隨後關門。2人爭吵時，現場有不少人停下腳步圍觀看呆。

影片引來網民熱議，有人批評該司機影響香港形象，也有人認為無問題。（影片截圖）

影片引來網民熱議，「無（微信）咪即刻download囉」、「電子支付咁多年，都好應該update下啦」、「無咪無囉，唔使咁躁同激動喎，我現場排隊我都唔敢坐佢車啦」、「真係影衰晒香港形象」、「呢個表達方式屈機」。也有網民認為「如果個乘客只係得微信支付，咁個司機又真係冇錯喎」。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機如無合理辯解，不得「故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示」，以及不得「拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方」，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。