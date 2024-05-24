跨境巴士爆口角片瘋傳！男乘客：咁X惡嘅你？　職員阿姐：吔X啦！

顧客雖不是永遠是對的，但交通工具的職員與乘客大聲爭執，又是否對呢？有網民在小紅書發帖並附上短片，指日前晚上在灣仔某跨境巴士車站，見到1名跨境旅遊巴的女職員與2名男乘客發生口角，延誤其他乘客上車。其間見男乘客大聲爆粗指「咁X惡嘅你？」，阿姐職員站在巴士旁，大聲喝罵已上車的男乘客「吔屎啦你」，而男乘客也以回贈「X街啦你」。



影片引起網民熱議，雖不知2人爭執起因，但大部份網民一面倒覺得旅遊巴員工不應與乘客吵架，故批評她服務態度欠佳，「作為一個工作人員，仲叫客人食屎？」、「垃圾員工」。



有網民在小紅書發帖，指日前晚上在灣仔某跨境巴士車站見到1名跨境巴士女職員與2名男乘客發生口角。（「nEvEr」小紅書影片截圖）

該名網民在小紅書上傳長約32秒的相關影片，並表示「初則口角，繼而沒有動武，香港地壓力大呀」。事發於5月22日晚上8時許，灣仔軒尼斯道近修頓球場對開有跨境巴士正上落客站，見到1名女年女職員與2名男乘客發生口角，而該旅遊巴應是接載乘客往返香港市區與皇崗口岸。

從影片可見，1名黑衣男乘客與穿藍色上衣制服的旅遊巴女職員先在旅遊巴旁互鬧，可聽到男乘客大聲說「你咪報警囉」、表示自己付錢坐車卻遭無禮對待，指着職員爆粗怒罵「我畀錢你賺，仲咁X惡嘅你？」，之後登上旅遊巴。

黑衣男乘客上車後，和另1名先上車的乘客與站在車外的女職員互相伸手指罵。有部份已上車的乘客透過車窗張望查看，另有4名乘客在車外等候2人結束爭執後才上車。不過，因為拍攝者相距旅遊巴一定距離，未能清晰聽出乘客上車後與職員互罵的內容，惟仍能聽到職員氣極斥罵乘客「吔屎啦你」，而黑衣男乘客即以粗口回應「X街啦你」。

之後女職員大聲回應「唔阻你」，男乘客怒火未息，繼續鬧「你有無50歲都成問題啊」，而女職員數度擺手示意終止對話，口中不甘示弱連聲重複「唔阻你」，之後才安排在車外久候的乘客上車。

雖影片開始時2人已口角一段時間，未能從對話得知爭執起因，但普遍網民仍認為片中職員只顧吵架，漠視工作職責，不但與乘客衝突，還令其他乘客在車外等候，更可能阻礙旅遊巴開出，故批評職員服務態度欠佳，「跨境巴士這些工作人員又不是第一次這樣」、「作為一個工作人員，仲叫客人食屎？」、「垃圾員工」。不過，也有部份網民認為影片不完整，難以說明是誰先挑起紛爭，故覺得雙方均有不對。

（小紅書）