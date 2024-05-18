晚飯遇侍應提早收碟高聲埋怨「趕客」　食客拍片被爆粗鬧兼搶手機

餐飲業除了要留意食物味道與質素外，還需留意工作態度。近日有網民發帖稱在太古某中菜館用晚膳時遇上1名大叔侍應「趕客」，指侍應在關門前15分鐘站到其他食客附近大聲抱怨食客不願離開、今晚要遲下班等。當時樓主正提早打包食物，卻突然被收走餸菜，加上見到侍應這般對待他人，於是向經理反映。而該名侍應隨後以粗口辱罵樓主，樓主用手機拍攝保留證據時被侍應伸手試圖搶奪手機，最後經理介入，並對樓主表示「佢（侍應）脾氣係唔好，你哋覺得點做點好啦」。



有網民發帖稱用晚膳時遇上有侍應「趕客」，在關門前15分鐘已開始收碟，又站到其他食客附近大聲抱怨。（「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」FB影片截圖）

該網民在Facebook群組「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」發帖，稱日前於太古康怡廣場某中菜館食晚飯，因感侍應「趕客」而發生不快。餐廳關門時間為晚上10點，9時30分是最後落單時間，而樓主稱當晚約8時45分到餐廳，於10分鐘內點好餐，並用膳至9時45分。因發現餐廳尚餘15分鐘便關門，「為唔阻住人收工，已經攞外賣盒打包」。

樓主正將食物放進外賣飯盒內，不過1名大叔侍應已經「搶走咗隻碟」，不過樓主不欲爭執只好作罷。然而，樓主留意到該大叔員工之後站到另外3桌食客附近，大聲埋怨，「（大叔員工）望住食客勞氣大嗌：『阿姐，冇人肯走呀！一個都唔願郁！我哋今晚要遲收工啦』。」樓主聞言感不滿，並認為對方事實上已在清場。

樓主表示，如果員工好聲好氣向食客表示快將關門，食客們都會願意配合，「而且我係打晒包，2分鐘內閃，距離關門仲有一段時間，咁樣未免太惡劣」，於是向經理反映「你員工咁嘅方式趕客唔係咁好」。經理隨即帶大叔員工到店門外細談，而大叔員工似是知道樓主「告狀」，開始放聲爆粗鬧他與同行人士。

樓主於是用手機拍下影片，表示如果大叔繼續鬧人就會向其公司投訴。從樓主上傳的已打格影片中，可見他問對方「頭先講咩話？」，然後大叔氣憤爆粗「影乜X嘢相啊」。樓主叫對方再說一遍時，對方略去粗口表示「影乜嘢相啊你喺度」，並伸出帶着藍色膠手套的手拍向鏡頭，似在爭奪手機，之後1名穿西裝外套疑為經理的人拉開他，影片至此結束。

樓主指「雖然影出嚟佢（大叔）好似淨係拍打，但其實係用力搶緊（手機）」，同時大叔仍繼續以粗口進行辱罵。之後經理似乎也無可奈何，對樓主表示「冇辦法，佢脾氣係唔好，你哋覺得點做點好啦」，而大叔就在旁對樓主說「你咪投訴我囉」，又鬧他「屎窟鬼」。

樓主指「真係第一次遇到呢種服務」，同時批評大叔的工作態度，「冇得早啲收碗碟，就動口動手」，又指發帖已預料可能有人批評他「西客」，但認為自己並非「搞事」，在知道餐廳快關門也自覺打包食物離開。他又指最終沒有報警因為過程間雖有碰撞但他並未受傷，加上手機無損傷，發帖也是分享事件，並勸其他網民如遇上類似情況「理論唔成功唔好再同佢衝突」，避免事態失控。

帖文引起網民熱議，不少人都支持樓主，並狠批涉事員工工作態度惡劣，「今時今日咁嘅服務態度點得㗎」、「有佢喺到認真趕客」、「呢條友確係不適合做服務行業」，也有人認為樓主應當報警處理，「搶電話唔係投訴，係報警㗎」、「俾我會留喺度報警話佢襲擊我」。另外有網民就對經理反應表示關注，「個經理答得都幾好笑」、「個阿叔唔啱但個經理都係廢，公司請你就係要你管人，個阿叔係佢面前都照咁樣做證明佢都唔怕佢」。

（Facebook）