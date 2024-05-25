與女網友首約會食千元燒肉　港男因職業遭嫌棄　女稱PayMe終走數

職業理應無分貴賤，耐何不是人人如此看待！有港男在網上大呻，日前與1名女網友首次約會吃晚飯，女方當時還堅持「AA制」，令樓主認為她並非貪錢女生。晚飯時雙方聊得甚為投契，「我覺得佢人又靚又大體」，其間樓主曾提及自己擔任地盤科文（Construction foreman，即地盤工人主管），隨後無意中見到對方的WhatsApp對話紀錄，內容提及「地盤佬一名」。樓主心裏戚戚然，「可能佢介意啦」，但仍當沒事發生，到結帳時金額1,000多元，他付款時笑笑口問對方「你係咪話一定要AA呀？」。女方當時稱「一陣PayMe返」，惟最後不但「走數」，更直接封鎖了樓主。



網民紛紛留言笑指事件是「PayMe變PlayMe」、「係MePay呀」、「有啲似呃飯食」、「吓，地盤科文有乜問題呀？」，有人更稱是高薪職業，甚至有人月入百萬。



樓主上載燒肉相片，相信和涉事港女食燒肉。（facebook群組「相聚一刻70/80/90後。香港人每天開心吹水區(hk only)」圖片）

樓主在facebook群組「相聚一刻70/80/90後。香港人每天開心吹水區(hk only)」發文和上張1張燒肉相片，表示早前相約群組女成員首次見面吃飯晚，想「揀啲環境好少少」，便選擇光顧燒肉店。樓主表示對方堅持一定要「AA制」，令到他內心大讚「呢個女仔幾好，一定唔係貪錢嘅人」。

晚飯當天雙方最初有說有笑，一切順利，樓主更覺得對方「人又靚又大體」，其間樓主透露自己做地盤科文，其後無意中見到女生的WhatsApp對話紀錄，提及「地盤佬一名」，而且配上流冷汗的表情圖案，狀甚嫌棄。

涉事女生以為地盤科文只是「地盤佬一名」，因而對樓主產生嫌棄。（示意圖/Getty Images）

樓主認為該女生比較介意其職業，決定當作無事發生，用完膳後先行結帳，盛惠1,000多元，當時樓主笑問「你係咪話一定要AA呀？」，女生回答「好呀，我一陣PayMe返你呀」。

樓主到最後未有收到款項，反而遭女生封鎖，慨嘆女生「係咪咁現實？定我老土？」。（《過街英雄》劇照）

樓主到最後未有收到款項，反而遭女生封鎖，慨嘆女生「係咪咁現實？定我老土？」，網民紛紛笑言「笑死，識pay一定即場pay啦」、「包裝嘅重要性，你話做工程」，亦有人指地盤科文收入可以很高，甚至有人年薪過百萬，認為對方走寶。亦有人認為「其實佢話AA，可能試吓你夠唔夠大方！點知你又問多次係咪AA，或者可能等你開口話佢請，佢心諗點解唔係你請」。樓主事後指女生透過WhatsApp怒斥他，但沒有交代到內容。

（facebook群組「相聚一刻70/80/90後。香港人每天開心吹水區(hk only)」）