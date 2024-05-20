騙局再現！澳門$10紙扮港元$100紙　港男誤收中招　網民︰好似樣

收錢時記得檢查清楚！有港男在網上上載圖片，提醒家「收錢嘅小心！估下這裡只有幾多錢？」，圖中可見，最右邊明顯是100元紙幣，但左邊的2張鈔票雖然同樣都是紅色，由中國銀行發行，但面值金額被遮住。有眼利網民一眼看出內有乾坤，紛紛留言指「2張澳門10蚊」、「澳門10元」、「真係好似樣」，換言之，樓主誤收2張澳門10元紙幣，卻當成2張100元紙幣，估計損失180.6港元。



樓主上載該3張鈔票，左邊2張澳門10元紙幣和右邊100港元紙幣非常相似。（facebook群組「大埔人大埔谷」）

樓主在facebook群組「大埔人大埔谷」上載照，顯示樓主手持3張鈔票，色調以紅色為主，最右邊紙幣寫上「中國銀行」和「港幣壹佰圓」的字眼，明顯是面值100港元紙幣。但左邊2張鈔票大部份被遮住，只見都是出自中國銀行，樓主提醒市民收錢時要小心，「一定要一張張數！點清楚！」，並叫網民猜猜3張鈔票金額多少，相信樓主已經中招。

多名眼利網民「柯南上身」，留意到蛛絲馬跡，紛紛留言指「大約120港元，睇到BANCO DA CHINA（葡萄牙文「中國銀行」）」、「100蚊港幣加20蚊澳門元」、「澳門錢大細唔同，其實好易認」、「建築物是澳門中銀大廈」，更有人指「你唔講我都睇唔出問題」、「謝謝提醒」。

有小紅書用戶早前發帖稱，在香港乘搭的士遇到司機找少了1張100元，還疑似用1張同為紅色的10元澳門紙幣代替100港元紙幣。（小紅書圖片）

換言之，樓主如果應收300港元，最後卻收到100港元和2張10澳門紙幣（約9.7港元），總共119.4港元，損失180.6港元。

事實上，近日有網民在小紅書發帖，表示乘搭的士從亞洲國際博覽館到東涌東薈城，她以1,000港元紙幣支付135元車費，但未有點清找續就下車，隨後才發現司機找少了1張100元，還疑似用1張同為紅色的10元澳門紙幣代替港幣100元，使她共損失近190.3港元，最終報警求助。

（facebook群組「大埔人大埔谷」）