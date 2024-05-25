短裙醉娃大鬧7-Eleven便利店！未付錢吃2杯麵兼發爛渣　店員1招KO

在便利店要先付款再進食是常識吧？近日有網民深夜在7-Eleven便利店目擊「醉娃鬧事」，1名醉酒短裙女因手機載入問題，未完成轉賬卻以為已付款，在店內進食2個杯麵。店員阿姐上前提醒她要先結賬，卻反遭對方喝罵，女子脫掉鞋子赤腳站在店內，更把垃圾、麵汁弄到四處都是，最終店員決定報警處理。



近日有網民深夜在7-Eleven便利店目擊「醉娃鬧事」，見醉酒女子拿着鞋子，赤腳站在店內。（「西環變幻時」FB圖片）

該名網民在Facebook群組「西環變幻時」發帖並上傳照片，表示日前深夜時間，在香港島山道1間7-Eleven便利店內，有1名喝醉的女子因未完成付款就食店內杯麵，因而與當值店員發生口角，店員最終報警處理。

樓主指，當晚該名女子挑選了2個杯麵後，發現銀包沒有現金，便改以電子支付方式，不過手機畫面未成功載入，女子卻以為已完成付款，便拿着2個杯麵到一旁加熱水進食。店員阿姐發現未收到款項，於是上前叫女子再次到櫃台付款，惟女子再進行支付時仍未能成功載入，「佢就再去用Alipay畀，但都係load（載入）唔到。所以惱羞成怒發爛渣」。

樓主當時也在店內，發現女子以英文粗口「惡言侮辱」店員阿姐，於是以手機快手拍下照片，「張相我係快拍，被佢發現我影佢相，即刻就鬧我」。

女子赤腳靠在雪糕凍櫃旁，而其中1個杯麵已經打開，塑料包裝卻被扔在地上。地板也沾了杯麵的湯汁，還有數張浸濕了的紙巾。（「西環變幻時」FB圖片）

從照片可見，該名身穿黑色短裙的女子眼神迷濛，手提高跟鞋，正赤腳靠在雪糕凍櫃旁。而一旁供食客使用的餐桌上放了2個杯麵，其中1個已經打開，不過塑料包裝卻被扔在地上。地板也沾了杯麵的湯汁，還有數張浸濕了的紙巾。樓主指對方「無錢畀仲搞到一地垃圾」，最終店員需報警，請警員前來調解才了事。

帖文引起網民熱議，有網民指出深夜時間便利店時有發生醉酒鬧事的類似事件，認為此時段當值的店員要「特別機警、四眼關七」，又表示「啲便利店係好多呢啲事發生。不過就唔明點解飲醉酒唔係返屋企係去7仔，最得意係點解飲醉都係唔俾錢」、「成日有啲麻煩嘢」、「阿姐（店員）唔好彩」。

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