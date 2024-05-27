iPhone 15遺的士！珍貴資料無備份　人妻追車不果　的哥疑秒熄機

智能手機做好備份很重要，否則儲存了珍貴資料而遺失了，後果可以很嚴重！有人妻在網上表示，日前凌晨與丈夫乘搭的士返回沙頭角住所，他們抵達目的地下車，人妻發現將iPhone 15 Pro Max遺留在車內，於是與丈夫立即衝出村口，但的士已經開走。人妻立即致電給自己的手機，「頭兩次仲通，第三次就熄咗機」，她指由下車至熄機只有約1分鐘時間，事後已報警求助。人妻上載乘搭的士時情況，又解釋手機近年沒有備份，儲存「超多珍貴資料及回憶照片」，願意出3,000元報酬，強調並非想公審任何人，只是希望有人歸還手機。



有網民質疑為何失主會拍攝自己乘搭的士的情況，人妻解釋指剛巧丈夫當時透過WhatsApp聯絡外父，並拍攝他們正在乘搭的士「報平安」。網民留意到失主丈夫曾拍攝到涉事司機之的士證，顯示其全名和容貌，「有埋人名好易搵，不過佢可以話冇見過」、「唔見電話真係慘！執到好畀返人，啲錢換唔返啲回憶！」。



樓主和丈夫乘搭的士返家，下車後才發現將手機遺失在車內，但司機已經駛走。（facebook群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

樓主在facebook群組「香港失物報失及認領群組」表示，本月有一晚凌晨3時許在尖沙咀路邊截的士，與丈夫返回沙頭角馬尾下段住所，當時丈夫和外父透過WhatsApp聯絡，雙方交代的士各自乘搭之的士正經過九龍塘，且同樣拍攝了車內情況。抵達目的地後，樓主與丈夫有付足車資才下車。

但樓主隨即發現自己的iPhone 15 Pro Max遺留在車內，立即和丈夫衝出村口，狂奔200多米，「嘈到連條村啲人都起身問我哋（樓主和丈夫）咩事」，但司機仍然駛走。樓主立即撥打自己手機號碼，「頭兩次都仲通，但無人接聽，到第三次已經熄咗機」，由下車至熄機大約1分鐘時間，估計有人熄機，唯有翌日前往警署報失和通知所有的士傳呼中心，樓主透過GPS追蹤服務，見到手機由荃灣梨木樹邨到南豐中心，未知最終目的地。

樓主指丈夫和外父透過WhatsApp聯絡，雙方交代的士各自乘搭之的士正經過九龍塘，同樣拍攝車內情況。（facebook群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

樓主自責最近半年多沒有備份，手機「入面真係有好多好多重要回憶」，包括資料和相片，強調沒有責怪或公審任何人，只是慨嘆自己不小心，願意出3,000元報酬，並留下自己聯絡方式，盼望有人還機。

網民留意到樓主丈夫拍攝到涉事的士司機的士證，顯示全名和容貌，紛紛留言指「有人名，有車Cam影後座，睇的士司機合唔合作」、「去得南豐中心嘅，你預咗去啲賣二手電話舖先搵得返」、「最怕師傅見唔到，比剛上車嘅人執到…打唔通關咗機應該都搵唔返了」、「希望你可以搵返」。

（facebook群組「香港失物報失及認領群組」）