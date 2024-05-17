男子機場坐的士去博覽館　司機大呻：排咗2個鐘　車上口角最後咁

的士爭議時有發生。近日網上流傳影片，有男乘客從機場坐的士往亞洲博覽館，的士司機疑不忿等了2小時卻接了短途單，於是與乘客口角。最後乘客選擇在中途下車，但在司機找錢時又發生「小意外」，司機在男乘客未接找續時就放手將錢扔到後排地上，然後故稱「唔好意思啊，跌咗啊，執錢啦唔該！」。司機舉動引起乘客強烈不滿，在再接過找續時留下3元在車上譏諷「畀你執藥」。

有部份網民質疑乘客「開cam（鏡頭）撩交嗌？」，但也有不少人支持乘客，批評司機「錯X晒」，「只要佢（司機）40分鐘內返到去（機場），就唔使重新排過咁都唔滿意？」、「擺明唔係第一次遇到先開定cam（鏡頭）啦」。



有男乘客從機場坐的士往亞洲博覽館，的士司機疑不忿等了2小時卻接了短途單。（示意圖／資料圖片）

該段影片在Facebook上流傳，片長約2分半鐘，內容為1名男乘客欲從機場坐的士去亞洲博覽館，而機場的士站負責安排乘客上車的職員亦向的士司機發放1張短途票，司機在40分鐘內返回可獲安排不必重新排隊。然而的士司機疑似不滿自己已排隊2小時接客，但男乘客卻只是去近距離的博覽館，於是在車上與乘客爆發口角。其間男乘客一直以手機拍攝記錄，最終在中途便下車。

從影片可見，的士司機得知目的地後，先向男乘客表示「有鐵路搭㗎喎」，而男乘客即回應「有的士搭㗎喎呢度」，隨後司機不滿指「你知唔知我喺到排咗兩個鐘頭」，男乘客隨即反問「你排兩個鐘關我咩事啊」，又指「你可以40分鐘返嚟」。的士司機不甘稱：「我話聲畀你聽啫，梗係唔關你事㗎，你都唔使負責。」

兩人之後繼續口角，司機斥責男乘客「我返唔返嚟關你鬼事咩？學你話齋」，而男乘客亦學司機語氣反諷「你排咗兩個鐘又關我鬼事咩？學你話齋」，之後司機又表示「唔關你事㗎！我講畀你聽啫，你可以唔聽㗎」。

之後乘客表示「你唔中意可以唔車㗎」，司機即反駁「有得唔中意可以唔車㗎咩？我真係第一次聽喎」，又表示「我車緊你去，唔代表我唔講得嘢，我又冇講粗口鬧你」、「我中意講嘢，我排兩個鐘頭，你可以唔聽㗎喎，你可以唔坐我架車㗎喎」。男乘客氣極表示「我可以唔搭鐵路㗎，你咪喺度擺低我囉，雙黃線，你…」，司機即問「你係咪喺度落，我畀人影相都唔緊要」。

之後男乘客決定在中途下車並繳付車資27元，在遞出100元時叫司機「找足錢」。司機似仍怒不可遏，在男乘客未接找續時就抬高手將錢扔到後排地上，然後故稱「唔好意思啊，跌咗啊，執錢啦唔該！」。其間有警車停下詢問情況「停係到嘅？」，司機推托回應「跌咗錢啊」。之後司機重新將找續給予男乘客又大聲呼喝「接實」，當中3元跌在車廂地上，乘客怒氣沖沖稱「嗰3蚊畀你執藥啊，執啦你」，最後下車離開，而司機在開車駛離前仍對佢喝罵「你隻手跛嘅就唔好玩啦」，影片至此結束。

影片引起網民熱烈討論，網民意見兩極，部份人質疑乘客「搭機場快綫站一個站已經到啦，仲用手機影住仲唔係西客？」、「開cam（鏡頭）撩交嗌？」。但不少網民支持乘客，並批評司機「錯X晒」，「機場職員已經派咗張『插隊飛』畀佢，只要佢40分鐘內返到去，就唔使重新排過咁都唔滿意？」、「作為的士司機，乘客上車去營業範圍內地點，個客上車落錶開車，到埗停錶收錢落客就係咁簡單，個客點解要俾你寸？」，也有人表示「擺明唔係第一次遇到先開定cam（鏡頭）啦」、「長途又話短加長減賺得少又要時間，短途又鬧太短無跳錶！都唔知咩情況先可以坐的士」。

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