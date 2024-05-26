衰！見學神電單車開動　的士強行切雙白線爬頭閘停　後續更惹公憤

的士司機的駕駛態度不時引起討論，日前有就網民分享長約30秒片段，只見掛着「學」牌的電單車跟隨前車停下等候燈號，正當要開車時，「學神」鐵騎士轉頭望向左右，確保開車時沒有車輛切線。未料1輛的士突然從其左方，踏着雙白線爬頭切入，強行把鐵騎士「閘停」，之後又停於路中心疑似落客，一度阻礙後方車輛通行。



事發影片在網上流傳，連串舉動惹來網民狠批「乞X人憎」，有人直斥的士司機是「睇人嚟恰」，「正常司機一早畀咗油，的士撞埋嚟全責」、「轉線前要確定隔籬線係安全距離無車，如果令隔籬線嘅車行車受阻，就可能係危駕」，亦有留言看不過眼，呼籲片主舉報對方。



天光道有的士突然切雙白線爬頭，學牌電單車慘被閘停。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」分享涉事片段，表示「無嘢…係乞X人憎啲啫」。片段可見，當時1輛掛上「學」牌的電單車正沿九龍天光道行駛，並隨前方車輛停下。當片主駛前時，見到該學神鐵騎士向左右兩邊張望，以查看路面情況，確定沒有車輛切線便準備開車。

詎料1輛的士突然從電單車左方切入，其前轆更踏着雙白線爬頭，駛至「學牌仔」前方，幸好鐵騎士及時發現的士，彼此才沒有發生碰撞。其後雙方一同轉右進入靠背壟道，的士卻突然停下，後座則打開車門，疑於路中心落客，一度阻礙後方車輛通行，惹來網民熱議。

的士之後於路中心停車疑似落客，一度阻礙後方車輛通行。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

片段流出後，許多網民批評的士司機「睇人嚟恰」，「啲行為完全反映到駕駛者人格，完全表達到佢（的士司機）係個極度衰X格嘅人！」、「轉線前要確定隔籬線係安全距離無車，如果令隔籬線嘅車行車受阻，就可能係危駕。的士當架電單車唔會郁？」、「正常司機一早畀咗油，的士撞埋嚟全責」、「Cut雙白加路中心上落客，唔知可以扣幾多分？」，有人則呼籲片主舉報對方，「要清瘀血」。

有留言藉片段此提醒各位「學牌仔」要一眼關七，「其實學神考前考後也真係要留心看路面情況，不是求其做完個動作就以為沒事」、「早啲面對呢個現實世界，對佢之後考牌有正面影響」。

根據運輸署網頁顯示，若然路面出現連續雙白線，即如片中所示，駕駛者則不得橫越或跨越。

（FB「車cam L（香港群組）」）