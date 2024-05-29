結婚日老闆傳祝賀下句令人心碎　新娘心情如坐過山車　後續更唏噓

外國有女網民在婚禮當天收到老闆訊息，對方先送上祝福語句，隨後卻話鋒一轉，向她宣布她已被公司解僱的壞消息，讓她崩潰，當天的心情從天堂掉到地獄。其後她進一步追問被解僱原因，公司只說是她業績不好，追問卻被冷處理，讓女網民十分無奈。



女網民阿曼達分享結婚當日的心情如坐過山車。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

綜合外媒報道，女子阿曼達（Amanda）在YouTube節目「阿斯金斯秀」（The Ben Askins Show）中，分享婚禮當日經歷的悲慘遭遇，「婚禮完成半小時後，我便收到老闆的訊息，告知我被解僱了」。阿曼達指老闆很清楚當天是她的婚禮，卻傳來如此殘酷訊息。

從老闆傳來短訊截圖見到，對方先獻上祝福，「希望妳的婚禮順利進行，且度過美好時光」，接着卻話鋒一轉，「我只是想讓妳知道，很遺憾地公司決定要解僱妳，祝福妳未來一切順利」。

她知道被開除是因業績問題，但想進一步向公司追問，卻遭公司冷處理。（GettyImages）

阿曼達表示剛看到是老闆的訊息時，只匆匆看過開頭的祝賀文字，因此沒有意識到不對勁，直到婚禮結束後才驚覺自己被踢出公司群組，頓時心知不妙，仔細再看剛才訊息，才發現自己已被解僱。

阿曼達指出，後來她知道被開除是因業績問題，但想進一步向公司追問，卻遭公司冷處理。由於她還沒過試用期，依據當地法規公司不需提供太詳細解僱理由，她也只好罷休。