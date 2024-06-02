殺蟑螂！1款飲品無添加變滅曱甴神器　2天數十隻自殺式尋死極震撼

家居有曱甴蟑螂出沒確是煩人，近日有網民在分享如何極簡單的「滅蟑螂」神器，只需倒出1種飲料，無需添加任何物質，即可等待蟑螂自殺式尋死，2天在家中捕殺數十隻蟑螂，而這種神奇飲料竟然就是啤酒！該名網民還拍攝影片顯示蟑螂被投放到啤酒後，掙扎一會就一動不動，看來活活淹死。



「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗接受《香港01》訪問時表示，發酵類食物如麵包或酒類對曱甴有一定吸引力，故會被酒類吸引。當德國蟑螂爬入啤酒中，其腹部表面的油脂會被酒精帶走，位處腹部的呼吸系統受酒液堵塞而死亡。



有網民在家中放置1碗啤酒「陷阱」捕殺蟑螂，2天後成功捕殺數十隻蟑螂。（fb群組「香港滅蟲關注組」圖片）

該網民在Facebook群組「香港滅蟲關注組」分享滅蟑成果，指在家中放置1碗啤酒「陷阱」捕殺蟑螂，2天後成功捕殺數十隻蟑螂，直指「曱甴嘅啤酒party（派對），兩晚嘅結果」。從照片可見，盛載啤酒的碗內有逾40隻大大小小的蟑螂屍體，全部浮在黃澄澄的啤酒裏。

帖文引起網民熱議，不少網民表示震驚，「就咁一碗啤酒咋？好勁」、「咩都唔使再放？」、「似係唔識游水浸死咗咁」，而樓主就回應表示只需要啤酒，但另外在碗邊斜放湯匙作為蟑螂爬行通道，「有擺隻羹方便出入」。有網民就笑言「係方便入，冇出」。

樓主在碗邊斜放湯匙作為蟑螂爬行通道。（「香港滅蟲關注組」FB圖片）

樓主又另外上傳影片，表示捉了1隻蟑螂放進啤酒中示範，片中可見蟑螂先在啤酒中使勁掙扎，但一段時間過後就不再動彈，看來淹死了。不過，他也提醒不能單靠這方式殲滅家中所有蟑螂，「只能減少小小，要徹底清一定搵正規滅蟲公司」。

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗接受《香港01》訪問時表示，圖中曱甴為香港十分常見的德國蟑螂，其繁殖力高、地盤意識強，於家中、餐廳及不同場所均能發現其身影。鄭國鏗指曱甴是雜食性，發酵類食物如麵包或酒類對曱甴有一定吸引力，故會被啤酒吸引。

啤酒中含有酒精，而酒精有類似界面活性劑的作用，當德國蟑螂爬入啤酒中，其腹部表面的油脂會被酒精帶走，情況好比「少咗層盾甲」，最終蟑螂腹部的呼吸系統受酒液堵塞而死亡。不過，鄭國鏗提醒市民，單靠啤酒未必能殺滅全屋曱。

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