滅蟲｜瘋傳大蒜加洗衣液可杜絕曱甴　實測結果曝光　附專家建議

近日在網路上流傳一段除蟑螂（曱甴）的影片，影片內容指出只要將大蒜、洗衣液和熱水混合，並將混合物噴灑在家中蟑螂可能會出現的角落，就可以有效防止蟑螂出沒。



但台灣事實查核中心表示，此方法是錯誤且無用的，不僅對蟑螂來說毫無殺傷力，也可能會吸引更多昆蟲或導致家裡發霉，而專家也對此說明最有效的殺蟑法。

實測反而引來更多曱甴 專家教這樣杜絕（點圖放大閱讀）：

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家裡蟑螂不斷出現怎麼辦？

台灣事實查核中心針對網路流傳的殺蟑影片進行調查，影片中教導民眾以大蒜、洗衣液加上熱水混合，並噴灑在家中各角落，未來就不會再出現蟑螂。

但北一女生物科教師蔡任圃對此表示，他曾用洋蔥、薑、大蒜做過實驗，發現蟑螂不但不懼怕，還會啃咬食用。

而影片中的大蒜僅是切片，另外再加上洗衣液和熱水稀釋，蒜味早已不明顯，氣味濃度根本無法驅逐蟑螂，「肥皂水乾了以後也對蟑螂毫無殺傷力，反而還可能因為含有酯質而吸引昆蟲食用，或是造成家裡發霉」。

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另外，蔡任圃也教導民眾，如果想要有效的殺死蟑螂，最好的辦法就是拿肥皂水或是洗衣液摻水直接噴蟑螂，讓肥皂泡沫佈滿蟑螂全身，並堵住其命門後，蟑螂就會因此窒息而亡。

而蔡任圃也提醒民眾，除了殺蟑螂之外，蟑螂在爬過的地方也會留下費洛蒙，吸引其他蟑螂聚集，「因此最好能用清潔劑將蟑螂所經之處擦洗乾淨，以杜絕後患」。

台灣清潔業者、宜家事業有限公司病媒防治部副理陳楷元表示，環境改善是防治蟑螂最根本的方法，一般住家的客廳和廚房因為常有食物，因此更容易吸引蟑螂，所以每次使用完廚房都要擦洗乾淨，就能減少蟑螂出沒。

而陳楷元也說明，廁所常見到的大隻蟑螂通常是沿著管線從戶外爬入，「因此只要在排水孔裝防蟲孔蓋或單向孔蓋，就能防止蟑螂入侵」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家裡蟑螂不斷出現怎麼辦？專家用2個滅蟑神器，免接觸、不用殺蟲劑就輕鬆根絕小強】