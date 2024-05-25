滅曱甴｜家中湧現小蟑螂　即學滅蟑6招治標又治本：小強當場死亡

潮濕又悶熱的氣候，是蟑螂容易生存的環境，特別是每到夏天，廚房、浴室排水孔更常突然出現討人厭的「不速之客」。台灣環境部曾分享3大治本方法及3個治標方法，除了潮濕、有食物的地方以外，蟑螂也很愛在垃圾堆、紙箱雜物等地方出沒，趕快檢查並打掃家中這些地方，就能有效杜絕蟑螂入屋。



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台灣環境部則分享3大治本方法，首先除了門、窗、管線不留縫隙外，若有破損要立即修補，以免蟑螂趁機潛入，以及廚房、浴室的排水口也須經常刷洗，並於夜間不用時加蓋；再來是隨時保持室內整潔，居家室內外避免堆積舊報紙、紙箱雜物等，以減少蟑螂藏匿場所；最後則是將所有的食物妥為收藏，垃圾、廚餘妥善處理，垃圾桶、廚餘桶要加蓋，讓蟑螂沒有吃的機會，廚房流理台要保持乾淨、避免積水，保持室內乾燥，以減少蟑螂生存、繁殖的必要條件。

此外，台灣環境部也提供3個治標方法，包含使用噴霧劑在蟑螂出沒處上下噴灑約10厘米帶狀的藥液，蟑螂爬過去接觸到藥劑即死亡；使用殺蟑餌盒，就可利用蟑螂的趨觸性，引誘蟑螂進入餌盒食用藥劑，有效防治蟲害；使用殺蟑凝膠餌劑，由於利用蟑螂群聚的生活習性及取食習慣而設計的產品，因此可施藥於裂縫、牆角、縫隙中，目前已為多數家庭使用的殺蟑藥劑，若再搭配加強居家環境整頓，可增加蟑螂對凝膠餌劑取食率，提高防治效果，維護居家品質。

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根據《中時新聞網》報導，據傳，每用拖鞋打死一隻大蟑螂，就會有20-60隻小蟑螂從其尾巴卵莢裡跑出，然後吸附在鞋底上，進而在那繁殖孵化，針對用拖鞋滅蟑恐有蟲卵噴出一說，台灣資深除蟲消毒業者余夏認為，看到蟑螂直接擊爆是件很直覺的事，且根本來不及拿殺蟲劑，蟑螂就已經跑掉，因此只要事後好好清潔、消毒，無須擔心散播病菌的問題。

台大昆蟲系徐爾烈教授則解釋，並非所有母蟑螂被踩爆都會跑出蟲卵，常見的德國蟑螂是卵莢會掛在母蟑螂身上，等孵化後再爬出來，還有美洲蟑螂、澳洲蟑螂、棕帶蟑螂等品種亦有卵鞘，且產卵後需等一個月孵化，所以不會打死就跑出小蟑螂，他也建議，如果怕蟑螂細菌上身，打完蟑螂可以把手洗乾淨、拖鞋洗乾淨。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家裡突然出現很多小蟑螂怎麼辦？環境部教3招滅蟑小撇步：小強爬過去當場死亡】