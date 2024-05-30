網傳男子欲性侵遭刺下體爆血逃走　警追查真相原來是…

台灣網絡早前瘋傳1批血淋淋畫面相片，看到屋內浴室和臥室滿地血迹，有指是台南市發生性侵案，男子入屋意圖性侵女戶主，卻反遭刺中下體造成。該帖文又指歹徒正在逃跑中，並附上有中年男子沒穿褲子駕電單車影片，看到他在夾娃娃機店前面徘徊，看來下身受傷流血，想要駛電單車卻站不穩倒頭摔下車。不過警方調查後澄清，該男子並非嫌犯，而是踢到魚缸受傷，腳跟下巴流血，本來想騎車前往就醫。



帖文指歹徒正在逃跑中，附上有中年男子沒穿褲子駕電單車影片。（網上圖片）

有網民日前在「爆廢公社公開版」發文及相片影片，看到多張浴室和客廳凌亂不堪滿地是血迹的嚇人照片。樓主稱是在台南市安富街所發生的性侵案現場，「5/25歹徒闖入意圖性侵女屋主，反遭刺中下體，目前歹徒逃逸中，請各位幫忙分享」。

影片看到，當時是5月25日凌晨3時許，被指是性侵嫌犯的男子下體受傷，連褲子都來不及穿便逃離民宅，跑到娃娃機店前面想要開電單車離去。後來他失血太多，虛弱到連電單車也無法開動，連人帶車摔倒路邊。

不過警方調查發現，影片中的30歲男子並非性侵案嫌犯，也非下體受傷或傳說中的「自宮」，而是回家時他精神不濟踢到魚缸，魚缸破了割傷腳及下巴而流血，本來想騎電單車就醫，結果受傷沒辦法駕駛又上樓回家。

最後警方獲報趕到男子的家，將他送院治理，而他當時裸露下體原因，相信是正要洗澡來不及穿回褲子。警方呼籲民眾勿再散播不實訊息。