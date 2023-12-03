耳屎多好痕癢！用棉花棒撩耳　過度清潔易受傷　4招防止耳垢塞爆

平日發現耳朵又痕又癢，有人會認為棉花棒撩耳才舒服。有台灣耳鼻喉科醫生指出，耳垢是耳道中的皮脂和分泌物混合物，有保護耳朵作用，免受灰塵、細菌及其他外來物質侵入，但過多耳垢或會影響聽力，以及會出現搔癢感。他分享「4招」預防耳垢塞爆，並指千萬不可用棒狀物清耳垢。



台灣輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫生在facebook專頁「胡皓淳醫師—耳鼻喉科生涯一筋」發文，指「耳垢不是病，癢起來要人命」，提醒即使耳垢多到受不了，也不要自行用掏耳棒或棉花棒撩耳，一不小心或會弄傷。他又指，若耳垢塞到影響聽力或引起痕癢感，就要去求醫，勿自行處理。

為了避免耳垢栓塞，胡皓淳醫生傳授4招預防方法：

1.適度清潔耳道：使用溫水和軟布或棉球，輕輕擦拭外耳道最外側，是預防耳垢栓塞的重要步驟，不要用棉花棒「插入耳內」，以防弄傷耳朵。

2.避免過度清潔 ：除非獲醫生建議，否則不要隨便使用耳道清潔劑或耳垢清除劑，恐破壞耳朵的自然潤滑和防護機制。

3.遠離污水及其他污染 ：長期暴露於外來水分刺激或空氣污染，可能會刺激耳道，產生更多耳垢，有需要可穿戴耳塞或耳罩，以減少外部物質進入耳朵，從而減少耳垢形成。

4.定期耳朵檢查 ：定期進行檢查，尤其是有家族史或曾有耳垢問題的人士。