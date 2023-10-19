港男踩單車避途人自炒受傷　好心街坊伸援手　妻籲勿於單車徑放狗

在對的地方做對的事！有港男周日（15日）於將軍澳單車徑踏單車時，因要閃避突然走出的途人而意外「自炒」受傷，幸有街坊立即伸出援手，代為清洗傷口及報警。傷者妻子事後發文感謝好心人，同時指丈夫意外受傷令生活大受影響，呼籲街坊勿於單車徑放狗或進行其他活動，以免釀成危險。



港男周日（15日）於將軍澳單車徑踏單車時，因要閃避突然走出的途人而意外「自炒」受傷，幸有街坊立即伸出援手，代為清洗傷口及報警。（fb「將軍澳主場」圖片）

該名人妻於Facebook群組「將軍澳主場」發文，指丈夫周日（15日）在區內文曲里公園附近單車徑踩單車時，因閃避「突然衝出來的途人」而自炒受傷。她指丈夫憶述意外發生時曾經不知所措，幸好有街坊見狀，即時上前幫忙，為他清洗傷口，亦有人代為報警，「我同我老公對熱心街坊的幫忙敬上萬分感激。多謝你哋伸出援手，幫助1個四肢關節受傷又暫時失去行動能力的傷者」。

人妻指，得知丈夫發生意外一刻非常擔心，「我完全形容唔到我接到我老公電話嗰刻，心情係幾擔心，我已經直接衝去急症室」，幸好到達醫院後，得知丈夫獲救護員及醫護及時治理，才放下心頭大石。她於帖文表示，意外後回想才覺得事態嚴重，指丈夫事發時沒有佩戴安全帽，一旦「撞歪少少」，隨時傷及要害，「咁後果我根本唔敢想像」。

人妻指出，丈夫目前有大範圍皮外傷，行動受到限制，兩人生活因而受到影響，「撇開受傷的痛楚，我哋要放棄已經叫咗的外賣，放棄今日本身已經買咗票的展覽，要日日去洗傷口，幸好我老公仲可以work from home（在家工作），如果唔係可能工作都受影響」。

人妻指出，丈夫意外受傷令生活大受影響，呼籲街坊勿於單車徑放狗或進行其他活動。（資料圖片）

她希望藉事件呼籲一眾街坊，勿在單車徑上做踩單車以外的活動，如今次正正因有人在單車徑放狗而釀成意外，「想同在單車徑放狗的街坊講，唔好以為對方閃避你跌親，你講一句『對唔住』就完全無事」、「希望你可以汲取教訓，唔好在單車徑放狗跟住突然衝出來，踩單車的人都係其他人親愛的屋企人」。

帖文引起街坊關注，不少人認同單車徑上不應進行踩單車以外的活動，「明明事主好乖在單車徑踩單車，而家反而為咗避開唔守規矩的行人而受傷，替事主唔抵」、「單車徑真係好怕放狗、跑步、步行，鈴到鐘到壞啲人都唔理，已經9里遠已鈴鈴鈴，佢哋都唔避唔閃囉」。

亦有人認為人妻與丈夫應要求涉事行人負責，「理應要求嗰個人陪去醫院，支付醫療費，同煩下佢，等佢下次唔好再咁衝出嚟」、「如果有人行單車徑上，其實可以叫佢唔好走，搵警察追究返個責任」。