中港婚姻悲劇｜港男閃娶內地女以為好好　婚後大變斷六親現況悽慘

【中港婚姻】伴侶相守一生，必須小心選擇。有打工仔於討論區發文表示，其同事自從與內地女子結婚後生活大變，除了被妻子全天候「監控」匯報、「斷六親」，而且妻子以「養胎湊仔」為由不工作，同事唯有放假也「炒散」賺錢，養妻活兒，完全沒有休息時間。樓主形容同事「成個人消瘦咗」，感嘆「見住佢呢幾年嘅變化，都真心覺得佢慘」。

帖文引來網民熱議，「條路自己揀」、「奉勸大家帶眼識人」。也有網民認為不應針對內地女性，「結咗婚嘅人本身就會變，唔關地方同男女事」。



有打工仔於討論區發文表示，其同事自從與內地女子結婚後生活大變。（示意圖／gettyimages）

該打工仔於連登討論區以「同事娶咗大陸女人之後變晒」為題發文講述事件。他表示，與公司某同事相識6至7年，「本身大家關係幾好，間中會夾埋三幾個熟嘅同事約出嚟行山食飯唱K」，但自從同事與內地女子結婚後「成個人變晒」，「連自己嘅時間興趣社交都完全無晒，屋企人都唔可以成日見，斷六親咁」。

樓主指，同事30多歲，父母催婚又安排同事與細5至6年的內地女子「相睇」，「初頭相處落同事話覺得個女仔唔錯，就個個禮拜上深圳陪個女仔」，拍拖半年就遇上新冠肺炎疫情，於是「閃電」結婚，「同事話反正疫情唔使搞大龍鳳，又覺得個女仔正正常常，好快直接簽個女仔落嚟香港」。

樓主指，內地女子來香港後，同事與他們交流愈來愈少。（《男人唔可以窮》劇照）

然而內地女子來香港後，同事與他們交流愈來愈少，「group chat又唔多覆，十問九唔應」，後來疫情過去毋須再「WFH（在家工作）」，樓主在公司看到同事，「好似成個人消瘦咗」；同事又大呻妻子十分缺乏安全感，「唔鍾意自己（同事）成日睇電話覆訊息，就連老竇老母打電話畀佢都要匯報，唔係就會發脾氣嘈交，就連同事細佬上門搵佢都要經老婆同意，亦自此之後同事無再參加過我哋啲聚會」。

樓主又說，同事近兩年與妻子誕下小孩，「同事話本身唔想生仔，但老婆傳統觀念重，覺得唔生仔結婚就無意義」，惟自從妻子懷孕後，就以「養胎湊仔」為由不上班工作，同事為了養妻活兒，星期六、日放假時間也要「炒散」賺錢，「一個禮拜七日都要為咗養家賺錢，無得休息」，感嘆「見住佢（同事）呢幾年嘅變化，都真心覺得佢慘」。

樓主指，「「見住佢（同事）呢幾年嘅變化，都真心覺得佢慘」。（《男人唔可以窮》劇照）

帖文引來網民熱議，「條路自己揀」、「奉勸大家帶眼識人」、「呢啲冇得救，唔好搵佢，畀佢繼續享受家庭溫暖」。也有網民認為不應該針對內地女性，「結咗婚就有機會係咁」、「結咗婚嘅人本身就會變，唔關地方同男女事，香港，台灣，日本女仔都可能係咁」。