劏客？九龍城茶餐廳5人晚飯埋單$1414　竟因1項收費出事：無下次

天價茶餐廳？有港男一行5人到九龍城1間茶餐廳食晚飯，叫了魚皮、通菜、雞煲、牛腩煲及啤酒等，結果埋單盛惠1,414港元，即人均近300元，令樓主直指無下次，「可一不可再 ，食物質素一般，試過就算啦」。

帖文引來網民熱議，有人認為收費太誇張，「劏客！」、「黐X線……搶錢咩！香港啲食肆真係等執笠」、「所以咁多香港人北上」。但有大批網民看過樓主賬單後，認為已算便宜，「明碼實價」、「算平，茶餐廳茶位加一都沒收」。



有港男一行5人到九龍城1間茶餐廳食晚飯，結果埋單盛惠1,414港元，即人均近300元，令樓主直指無下次。(《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照)

該港男（5月26日）於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發布賬單相片，指上周六（5月25日）一行5人到九龍城1間茶餐廳食「生日飯」，「我第1次去呢間食，因為生日飯的緣故」，惟認為食物質素不算好，「可一不可再 ，食物質素一般，試過就算啦」。

樓主形容「可一不可再 ，食物質素一般，試過就算啦」。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

相片見到，樓主一行人點了「鯇魚皮（1份61元）」、「炸雲吞（1份64元）」、「腐乳通菜（2份136元）、「豬潤煮雞煲（1份99元）」、「枝竹牛腩煲（1份99元）」、「沙嗲粉絲牛肉煲（1份99元）」、「炒龍躉球（1份188元）」、「椒鹽腰果鮮魷（1份96元）」、「燒腩仔（1份146元）」、「可樂（1罐16元）」，以及「啤酒（10枝410元），「埋單」總計1,414元。當中最貴的是10枝啤酒共410元，佔賬單金額差不多三成。

有網民看過賬單震驚，「劏客！」、「這麼貴啊」、「黐X線……搶錢咩！香港啲食肆真係等執笠」、「所以咁多香港人北上，消費高但服務超好」。

不過亦有大批網民認為已算便宜，「明碼實價」、「以菜式來計唔算貴，10支啤酒都四百幾啦，而家喺香港食個小菜晚飯，去邊度食都起碼每人兩三嚿水落樓」、「除咗飲嘢貴，其餘都算平，冇相睇真係冇真相」、「我冇試過，食物質素不便評論，但價格唔算貴」、「價錢尚可啦，淨飲品已經4xx啦，計落有十碟嘢，冇加一，平均每碟100左右，算合理啦」。

這賬單之後更被轉載到內地社交平台小紅書，有內地網民驚訝「香港茶餐廳隨便也能吃一千多」，但也有內地網民認為收費不算貴，「算平，茶餐廳茶位加一都沒收」。