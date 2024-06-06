後悔拿香港身份！內地優才來港1個月呻慘　力數3大問題：都是坑！

【香港優才／人才入境計劃／小紅書】港府推出多項吸引人才入境計劃，但有經人才計劃來港取得香港身份證的內地優才，來港1個月後就大呻「後悔拿香港身份」，並列出3大問題直指「感覺哪哪都是坑」。

事件引來內地網民熱議，認為是正常政策做法，「就是避免大陸的剛來香港拿完福利就走」；也有人安慰毋須後悔，「不是永居可以申請回內地的」。



港府推出多項吸引人才入境計劃。（資料圖片）

有經常分享優才入境資訊的內地女博主，於小紅書以「後悔拿香港身份了」為題發文表示，其朋友今年初通過人才計劃獲批「香港身份」，但來香港1個月後就向她大呻「後悔拿香港身份了，感覺哪哪都是坑」。

有內地優才通過人才計劃獲批「香港身份」，但來香港1個月後就大呻後悔。（小紅書）

樓主細問得悉，其朋友拿到香港身份證才發現，通過香港人才計劃拿到的香港身份證只是臨時身份證，很多福利不能即時享受，又列出4大問題，包括「需要轉永居後拿香港護照才能免簽」、「回內地要拿回鄉證，沒有回鄉證孩子無法參加華僑生聯考」、「在港享受不了置業公租房等福利優惠」。

樓主總結指出，「永居和非永居，有香港護照和沒香港護照，拿回鄉證和不拿回鄉證，這些問題其實一直都在困擾着很多人」，提醒申請人才入境計劃前要先了解清楚，「很多人就是沒有事先了解清楚再去申請，結果獲批後去了香港就會覺得怎麼跟自己想像中不太一樣呢，是不是踩坑了」。

樓主提醒申請人才入境計劃前要先了解清楚。（小紅書）

事件引來內地網民熱議，認為是正常政策做法，「就是避免大陸的剛來香港拿完福利就走」；也有人安慰毋須後悔，「不是永居可以申請回內地的」、「本來不就是這麼一回事嘛，那些仲介沒事幹給他們賺一筆。

亦有人質疑後悔的人「是看中那裏的教育和醫療嗎？娃去那邊學中文還是英文呢？要學中文那更是不必捨近求遠了在自己家門口學不香嗎？要去學英文嗎？那地也非英語是母語之地，要談中小學的雙語教學嗎，那更是不成啥體系了。至於醫療如果既然身體不適，那還是在家好好休息那兒也別去了」。