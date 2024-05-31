港鐵黃埔站出口驚見「大量飛蟻聚集燈下」！影片瘋傳街坊熱議原因

飛蟻出沒注意！日前有網民在網上發帖並分享影片，稱於黃埔港鐵站出口發現大量飛蟲在燈光下聚集飛舞，疑為飛蟻群。有網民看完影片猜測是快將下雨，「將有大雷雨？」、「準備打風落雨」。滅蟲專家鄭國鏗過去接受《香港01》採訪時曾表示，飛蟻常見於4至7月，多於陰雨天黃昏時分出沒。由於牠們有趨光性，快下雨或已下過雨的黃昏時段，就會從巢穴飛出接近光源。



有網民發帖表示於黃埔港鐵站出口發現大量疑為飛蟻在燈光下聚集。（「黃埔好東西」FB影片截圖）

有網民周二（28日）在Facebook黃埔街坊群組上傳影片，指於黃埔港鐵站D2出口發現大量疑似飛蟻出沒，於是拍下影片提醒「街坊出入請注意」。從影片可見，大量飛蟲撲向港鐵站出口上方的電燈，圍繞燈光飛舞，場面驚人。

影片引起網民熱烈討論，有網民懷疑飛蟻出沒與天氣變化有關，「將有大雷雨？」、「準備打風落雨」，並提醒街坊「落雨收衫啊」。

放大畫面可見，大量飛蟲撲向港鐵站出口上方的電燈，圍繞燈光飛舞。（「黃埔好東西」FB影片截圖）

網民的推斷亦不無道理，「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗過去接受《香港01》採訪時曾表示，飛蟻常見於4至7月，多於陰雨天黃昏時分出沒。由於牠們有趨光性，快下雨或已下過雨的黃昏時段，就會從巢穴飛出接近光源（如街燈、室內燈光等），牠們會在光線下交配、飛行，之後降落地面，翅膀掉下後就會尋找潮濕陰暗處產卵。

（Facebook）