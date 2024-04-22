飛蟻｜一公一母成功入屋已能變上萬白蟻　昆蟲學家教防止入侵方法

這幾天天氣不穩定，常常有午後雷陣雨，而像是這樣又濕又熱的天氣型態，就是「白蟻」（飛蟻）出沒的時間點了。



每當這個時候白蟻聚集在燈源附近漫天飛舞、甚至順著光源飛進住家或從門窗細縫鑽入，如何有效杜絕，其實也有貼士。

【懶人包】別用白色光源！一個圖輯看清防飛蟻入屋方法（點圖放大閱讀）：

+ 21

隨著夏天腳步到來，除了白天高溫炎熱，還得注意對流雲系發展旺盛下，可能出現的猛烈午後雷陣雨，而像是這樣又熱又濕的天氣，就是「白蟻」的最愛。

在空氣濕度高達85%又溫暖的時刻，長著翅膀數不清的白蟻，飛出巢穴準備交配繁衍後代，下雨前夕或者是下雨期間，就是他們的出沒高峰。

如大家看到白蟻的巢，不要小看它，小小的，其實裡頭至少是有上萬隻的白蟻，我們看到像是有翅膀的就是繁殖蟻了。雖然說白蟻名字裡面有個蟻，但是牠其實並不是螞蟻，而是蟑螂的親戚。

【延伸閱讀】床褥半年就有200萬隻塵蟎？專家教除蟲法：除蟎吸塵機效果有限（點擊放大瀏覽）：

+ 15

台大昆蟲系名譽教授徐爾烈表示：「會飛的是有性別的，就是生殖器官會發育的，這白蟻的工蟻，牠要負責照顧蟻巢裡面的清潔，餵養小白蟻，還要到外面去採集食物。」

也就是說看到一大群白蟻，某種意義上⁣就是看到一大群蟑螂，不只馬路上的路燈，家中也會出現白蟻蹤跡，不過當家裡有白蟻出沒，就得要特別當心。

徐爾烈續指：「白蟻種類很多，全世界大概有三千多種，台灣只有20種白蟻，危害家裡面最嚴重是台灣家白蟻，那在中南部還有一種叫做格斯特白蟻，到黃昏以後趨光性，牠就會往家，有燈光往家裡跑，這時候窗簾拉起來，門關起來，如果有幾隻跑進來的話，你就拿一個水盆，裡面放點水加點清潔劑，放在電燈底下，牠就會自動跳水自殺。如果家裡出現非常非常多，整個天花板都是，那是你家裡跑出來的，這時候你要請專業人員來處理，因為牠危害的範圍非常的大。」

【延伸閱讀】噁心「衣蛾」清完又再出現 即睇徹底除蟲方法 衣服要完全曬乾（點擊放大瀏覽）：

+ 24

只要有一對雌雄白蟻成功飛到屋內，甩掉翅膀後條件許可情形下，就會開始交配產卵，變成一窩白蟻巢繁殖下一代，繁殖力驚人的白蟻，延伸出成千上萬都不是問題，而想防止白蟻入侵，除了記得把不需要燈光務必關掉，並盡量不要使用「白色光源」，晚上窗簾也要拉好並將紗窗關緊，因為白蟻體積小，可以穿入64分之1吋的隙縫。

除白蟻公司工程經理劉家熏解釋：「用餌的方式，基本上就是可能你木板有看到被白蟻吃的痕跡，那基本上我們的餌就會放在你被吃的這個地方，然後把它貼上去。白蟻喜歡吃餌餌劑，所以白蟻就透過你被破損的地方，去進到裡面吃到裡面的藥劑。另外一種高壓的方式，就是透過高壓機器來去把藥劑，打到土裡面，因為事實上白蟻最原始的，台灣的白蟻都是土棲型，所以就是牠的巢是在土裡面，它這個東西不會傷到植物，因為基本上它是針對我們白蟻的無脊椎昆蟲的作用原理，所以對樹不會造成任何的影響。」

觀察環境，找出白蟻巢所在位置，再注射專用的藥物，或是以誘餌滅巢，不同方式應對不同形況，想滅白蟻出動專家最保險，因為自行噴殺蟲劑，恐怕不只沒效果，還可能讓蟻群再擴散。

【延伸閱讀】屋企驚見一群「長腿巨蟲」高速彈跳 內行人叫唔好殺：係曱甴剋星（點擊放大瀏覽）：

+ 9

劉家熏又指：「近期剛好是正值梅雨季，剛好是那白蟻的紛飛期，4到9月時間，甚至到10月也有可能，因為最近氣候變遷問題，一般家裡有裝潢有書櫃，還有一些木製的東西，白蟻入侵之後，牠就會慢慢去分解你家的木頭，所以是正常來講，是要一開始發現就要去重視這件事情，要不然到時候等到家裡全部吃光，東西砸下來，便更麻煩了。」

除白蟻公司行政人員沈美玲補充：「每天都接到不少的電話，超過10幾通，希望我們趕快到現場幫他處理，還有就是有的有被驚嚇到，有的飛的整間都是，他們就說，趕快來協助我，最好馬上幫我處理，或者是再晚我都願意等你，這種電話真的是很多很多。」

夏天到了，白蟻季節也跟著來了，不想家裡或周遭成白蟻溫床，就得超前部署防範未然。

延伸閱讀：

梅雨季蟲蟲危機！專家獻「4妙計」防白蟻：這顏色燈快關

【本文獲「TVBS」授權轉載。】