直播主遭舊愛用裸照威脅　淪洩慾工具遭多次性侵　賤男下場出爐

台南有直播主與男友同居3年後，感情生變想分手，可是男方卻以其裸照及自慰影片，來威脅直播主繼續與他維持性關係，淪為對方洩慾工具，最後女方不滿男方多次性侵而提告。案件審訊時男方承認有裸照威脅，但無強行性交，但法庭以男方的休假日與女方供稱被性侵的次數做對比，加上他和事主姊姊的訊息內容，認為女方的證詞可信而將男方入罪，判他入獄3年半。



被告許男不願告平分手，更以女友裸照及自慰影片要脅繼續保持性關係。(GettyImages）

據判決書指出，被告許男是自願役軍人，2018年中開始與事主交往，並且在台南租屋同居，每次被告休假都會與事主發生性行為。

2人後來感情生變，事主提出分手，被告卻以事主的裸照及自慰影片等要脅，強迫女方繼續與他保持性關係，只要他放假就要與事主性交，否則會將她劈腿的事公開，甚至會在事主開直播的時候大鬧，讓事主無法再從事直播工作。

事主怕私密照及影片外流因而就範，變成被告的洩慾工具。(GettyImages）

事主怕私密照及影片外流因而就範，變成被告的洩慾工具，最後不忿遭性侵10次，忍無可忍之下報警。

而被告指自2021年7月底在女友提出分手當日，兩人有發生性行為1次，同年9月底他搬離住所後，曾威脅女方女「我不會跟你和平分手」，否則會將其裸照、自慰影片上傳網路。但他卻否認有強迫女方性交，更指女方憑空捏造事實。

對此，許男坦承不願和平分手，也有威脅將裸照、自慰影片等影像上傳到網路，但並沒有強制性交，2人分手後同居的期間，只有1次合意性交，逼迫就範10次等純屬憑空臆測。

法庭以事主控訴被性侵的次數，與被告休假超過10天的日子吻合，因此裁定事主的指控可信。(GettyImages）

台南地院認為，從被告對女方姐姐的對話內容，證明他有對女方進行威脅，而的目的就是「找女方打炮」，加上兩人分手後，被告續留宿在租屋處長達近2個月，兩人仍保持性行為，顯然有違正常同居男女分手後的常情，法官因而未有採納男方的說詞。

另一方面，被告曾傳訊事主姊姊，指他的訴求是放假時可找事主「打炮」，而事主控訴被性侵的次數，與被告休假超過10天的日子吻合，因此裁定事主的指控成立。法庭以被告用危害名譽的恐嚇手段強制性交，以致女方身心受創，裁定被告犯強制性交10罪罪成，判入獄3年6個月。