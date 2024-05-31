內地女買煙入境香港　被海關罰$5000　嘆「無知」累事慶幸無咁做

旅遊前應先查看目的地海關免稅品限制！有內地旅客在小紅書發帖大呻，稱日前先後到澳門及香港遊玩，因不知入境香港只能帶19支煙，便將澳門買的1條香煙帶到香港，最終被香港海關罰款5,000港元，「因為無知，入境香港被罰5000（元）」、「之前也不懂，沒那個意識」。對於有內地網民查詢入境香港容易忽視的限制及相關討論，樓主就表示「以後不去了，太麻煩了」。



有內地旅客因不知入境香港只能帶19支煙，從澳門買了1條香煙帶到香港，最終被海關罰款5,000港元。（小紅書圖片）

該女生在小紅書以「因為無知，入境香港被罰5000（元）」為題發帖，稱日前從內地到澳門遊玩，聽男友的朋友說某款香煙內地買不到，澳門卻有售，「澳門買的價格是213.9人民幣（約230港元），代購應該是$600+」。樓主及男友並不抽煙，也不甚了解，就買了1條，「純粹因為好奇加貪便宜買的」，然後放進行李箱中。

樓主事前沒有尋找香港海關對入境的香煙數目限制，誤以為入境香港與回內地一樣，可以攜帶2條香煙，於是5月25日她從澳門入境香港遊玩時，就因行李篋中所攜香煙數目超出限額而被罰款，「剛入境就被罰5000元，說是超過19支就會罰款」。

根據她上傳的銀行客戶通知書照片顯示，當日她提取了5000港元支付罰款。事後她笑言「慶幸當時沒幫我爺爺帶1條，不然2條（煙）罰得褲衩都沒了」。

對於有內地網民查詢入境香港容易忽視的限制及相關討論，樓主就表示「以後不去了，太麻煩了」。（小紅書圖片）

帖文引起網民熱議，對於有網民查詢「去香港還有啥坑，大家說說容易忽視的」及相關討論，樓主就表示「以後不去了，太麻煩了」。另有網民表示「回內地不罰，可以帶2條」、「香港唔可以多過19支」，也有人提醒樓主日後不管去什麼地方，也要先查看該地出入境限制，「煙草、水果、肉制品，出入境的時候多長點心吧」。

香港海關資料顯示，凡年滿18歲旅客，可以免稅攜帶19支香煙產品進入香港，供其本人自用。根據《應課稅品條例》，任何經管制站入境的旅客，須就其擁有超逾免稅優惠數量的應課稅香煙向海關人員申報；旅客繳付稅款後，才可攜帶有關香煙入境。《應課稅品條例》第17（6）亦指出，管有應課稅品的最高罰款為100萬元、最長監禁2年。

（小紅書）