小紅書男帶6包煙羅湖返港　被海關罰呢個數　呻︰同事帶7條沒被查

帶6包煙過關被罰款！有男網民在小紅書表示，早前帶了６包香煙經羅湖口岸返港，被海關職員帶到「小黑屋」檢查，要繳交3,340.7元罰款和煙草稅，排隊交錢候發現不少人「同一命運」，他坦言「好後悔，提醒大家不要存有僥倖心理」，又大呻自己同事曾帶７條煙過關「沒被查」。網民紛紛留言指「羅湖查超嚴的，不管是回港還是回大陸」、「這煙比吸仙氣還貴」。



罰款加上煙草稅，樓主總共繳交3,340.7元，而且丟掉其中５包香煙。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，1月22日下午他經羅湖口岸回香港，當時帶了6包香煙，過機看似沒有問題，但當準備離開時，就被海關攔住帶到「小黑屋」。3名關員進行全身檢查，同時翻查全身衣物和隨身物品，最終發現6包香煙，罰款2,000元，超出數量原本應繳稅268.14元，罰5倍變成1,340,7元，總共繳交3,340.7元。

樓主形容「心疼死了，沒有現金，銀行卡可以提款」，排隊交錢候發現不少人「同一命運」，慨嘆「羅湖口岸查的特別多…好後悔，提醒大家不要存有僥倖心理」，一旦被檢查到，屆時得不償失。他換算一下又發現每支煙要55元，抱怨道「我同事帶了7條，沒被查」、「我之前都帶，想不到一下子翻船了」、「下次去珠海玩，上次去珠海帶了一條也沒人查」。

網民留言指「羅湖查超嚴的，不管是回港還是回大陸」。（資料圖片）

網民紛紛留言指「羅湖查超嚴的，不管是回港還是回大陸」、「只能說沒讓你去坐監，你都要算僥倖了，還好只是罰款，進入香港超過19隻算犯罪了」、「這煙比吸仙氣還貴」、「兩三包不抓你，讓你有僥倖心理，然後下次帶多了就抓大的」。

根據海關資料，凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶煙草產品進入香港，供其本人自用，分別是19支香煙、1支雪茄，如多於1支雪茄，則總重量不超過25克，抑或25克其他製成煙草。

（小紅書）