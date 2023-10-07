帶成條煙入境！小紅書女被海關罰款呢個數　大呻：主打不知者有罪

去任何地方旅遊都應看清楚海關免稅品規定！有旅客在小紅書大呻，她早前和家人坐高鐵到港，因為多年無來，忘了入境香港只能帶19支煙的規定。照片所見她帶了1條香煙入境，終被海關罰款4054.9元，「一入關給咱整一刀」、「主打一個不知者也有罪」。雖有網民建議求情，認為可嘗試申訴，不過許多人認為入境香港時已有大量指示，提醒只能帶19支，「不可能不知道啊，海報大到不行」，故只能當買個教訓。



樓主和家人坐高鐵來港，入境時帶的香煙未繳稅被罰款。（小紅書圖片）

內地女在小紅書發文抱怨，「大無語，香港海關帶煙被罰」，指已多年未來香港，忘記入境只能帶19支煙規定，「也是臨時買票來的，一入關給咱整一刀」。雖然多帶煙會被罰，但她沒想到會罰這麼多，「主打一個不知者也有罪，家屬你好好抽，這條名貴呢」。

樓主展示的香港海關應課稅品罰款收據顯示，她帶的164支香煙要課稅，每支稅款是2.506港元。另因她違反了《應課稅品條例》（第109章）第17（6）條，管有應課稅貨品，罰款2,054.9元，同時她違反同條例第34（A）條，未有作出申報，或作出虛假或不完整申報，罰款2,000元，兩項合計罰款4,054.9元。

樓主要去找換店兌換港幣付罰款。（小紅書圖片）

另一照片所見，事主帶了整條香煙入境，參考罰單上顯示她有164支香煙要課稅，加上免稅的19支香煙，她應帶了183支、即約9盒多香煙入境。

有網民提醒，如果是第一次遇上相關情況，可嘗試向海關申訴，「就說不知道」、「一般上都是抽查過機，你被抽到了？ 」。不過許多人認為入境香港時的提示已很清晰，「海關有banner告示只能帶19支，另外我買煙的時候，店員都貼心提醒我：『記得拆一支出來喔，只能帶19支的』」、「入境有poster寫住喎，寫明只可以19枝。 不可能不知道啊，海報大到不行」。

有人笑言，「如果不知者無罪的話，那要法律來幹嘛」、「帶成條唔罰你罰邊個」，而看來海關已扣了19支的免稅額，她的家人帶整條煙入境不可能不罰款，只能當買個教訓。

樓主上傳所帶香煙的相片，網民笑言帶1條煙來港很誇張。（小紅書圖片）

樓主後來回覆稱，家人的確第一次來香港，「相信海關後台也查得到，但是人家一定要罰，不罰就得去別的地方呆一天」。她又指今次坐高鐵來港，如果坐飛機可能會提早察覺，因為飛機一般會發應課稅品申報單。

香港海關資料顯示，凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶19支香煙產品進入香港，供其本人自用，而每1,000支香煙應繳稅2,506元。根據《應課稅品條例》第17（6），管有應課稅品的最高罰款為100萬元、最長監禁2年。

（小紅書）