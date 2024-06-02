好人好事！1歲B街頭獨留20分鐘　少女抱去找警察　家長反應引網怒

家長有責任看顧好孩子！浙江台州有1歲嬰兒被發現獨留街頭，2名熱心少女留意到他逗留了20分鐘都不見家長蹤影，好心抱走他送交警察，並引路返回發現地點。此時有途人指，孩子的家人在附近經營服裝店，最終順利找回家人。網民大讚少女善舉，認為是命運安排，剛好寶寶和少女衣服「撞色」，證明有緣。未料家長抱回孩子時，笑笑口稱以為孩子去了旁邊店舖玩，反應被網民鬧爆，認為是疏忽照顧孩子。



2位熱心少女發現寶寶在路口獨留20分鐘，擔心得抱去找警察。（《1818黃金眼》微博影片截圖）

內媒報道，浙江台州黃岩區日前有年約1歲的寶寶獨自待在路口，2名互不認識的少女留意到寶寶已經逗留約20分鐘，有時東奔西跑，但一直未見家長接送。2人擔心寶寶安全，便抱起找附近執勒的交警，乖巧的寶寶全程無哭。

警員在2少女帶路下返回發現地點，剛好有途人指，寶寶的家人在附近開服裝店，對方帶領下一行人成功找到寶寶家人。家長從警員手中接過寶寶後高興大笑，大聲和旁邊店舖職員說「我還以為（寶寶）在你那邊」，以為不見蹤影的寶寶只是到了其他店舖玩。當時站在一旁的孩子媽媽則抹着眼淚，感激找回孩子。

網民大讚少女善舉，笑言她們和寶寶有緣，「這孩子跟好心人的衣服顏色還是一樣的，也是有緣份哦」。不過，許多人鬧爆家長疏忽照顧孩子，「還笑的出來」、「家長心真大，孩子跑丟了都不知道」，認為今次好運才無意外發生，「萬一跑馬路上真的很嚇人，太小了還是希望家長看好自己的小孩」。

（綜合）