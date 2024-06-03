5斤泰國榴槤賣¥30？女大生起疑但1理由照落單　112人中伏警方調查

貪平無好結果？杭州女大學生小祝（化名）從微信群組見到1則超平泰國榴槤廣告，聲稱5斤重榴槤只賣人民幣29.9元（約港幣32.7元），價格平到令不少谷友起疑，「看着很假」但大家不敵群眾心理下單，事後發現商家的網頁和訂單資料都無法再翻查，驚覺受騙。小祝發現同一廣告之後繼續流傳，她們目前已報警，多達112人組成了受騙者群組，希望提醒民眾切勿受騙，網民雖覺得不應貪平，但可能「以為是發殘次品，哪知道直接搞詐騙」，當地警方正調查事件，懷疑是常見的低價網購類詐騙。



杭州女大生小祝看到榴槤促銷廣告後下單，最後發現受騙。（內媒「1818黄金眼」新聞截圖）

內媒報道，杭州女大生小祝愛上網找優惠商品，故加入了數個「薅羊毛」微信群組，這些群組透過搜集營銷活動優惠加以利用，並廣為傳播。早前她在群組內發現1則特價泰國榴槤廣告，印有商戶名稱和付款二維碼，聲稱5斤榴槤只賣29.9元人民幣。

起初不少群組成員質疑是騙局，但大家心存僥倖覺得商家不發貨也可退款。小祝展示手機訊息，顯示群組內有人問「這個是假的嗎」、「看着很假」，也有人說「不知道，但我買了」。小祝認為是群組心理影響，大家都下單了，付款後她收到商家的收據，印了單號等資訊，她之後留意到商家的平台只是個簡單網頁，做得很像小程式，下單後重新掃碼入去已經看不見自己的訂單。有谷友下單幾分鐘即後悔想退款，但怎按都沒用，隨後更是無法進入網站。

受騙者現時組織了「榴槤詐騙取證群」，有多達112位受害者，谷友笑言是「羊毛群經歷史詩級翻車」。小祝指如果以每人下單5斤計算，今次詐騙金額逾3,000元人民幣（約3,300港元），但部份人並非只下1單，金額實際更高。她是首次遭到騙案，追查下發現廣告源頭是1名叫「KK」的網民，他還在其他群組發廣告是送紅包「引流」，受騙者們已報警，希望提醒民眾勿受騙。

其後陸續有受騙者求助，杭州警方表示已收到報案，目前仍然在查。警方提醒騙局疑為常見的低價網購類詐騙，會在非正規平台以過低價格吸客，收款者多數為個人，購買訂單可能會消失，單個受害者損失金額較低，但受騙人數會較多。

不少網民批評事主貪小便宜，榴槤平得不合理，起疑下仍付款等同自願墮入騙局，「你薅人家羊毛，人家把你當韭菜，我不瞭解榴槤我還不瞭解國人嗎」、「網友：我明知道是假的，但是我還是要擠破頭去試試，嗯，很好」。也有網民覺得「我還以為是發殘次品，哪知道直接搞詐騙」。

（綜合）