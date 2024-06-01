茶記叫豬肉呈粉紅色　港男質疑未熟公審　網民拆解原因恥笑：熟㗎

砌生豬肉？有網民在飲食群組發文及相，指在茶餐廳食鹹蛋蒸肉餅，但上桌後發現全碟豬肉都呈粉紅色，他認為豬肉未熟，向店員反映肉餅未熟，惟對方指已蒸了半小時，令樓主質疑是否蒸爐出問題，「想轉第2樣嘢都唔得」，讓樓主憤而在網上公審。

不過，樓主圍爐不成，反被其他網民圍攻，不少網民看到帖文後，指豬肉「熟㗎戇X」、「睇蒸出嚟嘅汁好清已經係熟」。又有網民分析為何熟的豬肉會呈粉紅色，「可能是急凍肉或過度醃製」。



相中可見，鹹蛋蒸肉餅豬肉呈粉紅色，樓主認為未熟想更換但被拒。（Facebook圖片）

有網民早前在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發文及相，樓主指「砌我生豬肉，仲要同我講蒸咗半個鐘」，從相中可見一碟已吃了部份的鹹蛋蒸肉餅，豬肉呈粉紅色，樓主認為未熟，遂向店員反映肉餅未熟，對方卻指已蒸了半小時，令樓主質疑是否蒸爐出問題，「係你啲豬變種有耐火性，還是你個蒸爐有問題，取消轉第二樣嘢都唔得」，樓主憤而在網上公審。

帖文引來不少網民熱議，大部份人認為豬肉「目測係熟嘅」、「成層油都蒸晒出嚟，又得咁少肉，熟㗎喇唔使擔心」、「睇蒸出嚟嘅汁好清已經係熟」。

這次樓主圍爐不成，反被網民鬧，「熟㗎戇X」、「你就真係砌人生豬肉」、「無知識都幾得人驚，間店仲要俾你唱，不過好彩你講出嚟，大家教返你正確嘢」、「真心建議樓主道歉，承認自己誤會怪錯咗店家啦」。

又有網民分析為何熟的豬肉會呈粉紅色，「茶餐廳應該不會用新鮮豬蒸，隻豬只是凍親，並非不熟，所以這情況很普遍」、「可能是急凍肉或過度醃製」、「佢係雪藏食咗好耐嘅豬肉，所以點樣蒸出嚟都係粉紅色」、「落咗食粉、薑、酒會紅，有好多原因，唔一定唔熟先會紅」、「你真係唔識㗎喎，落咗食粉醃肉咪咁嘅顏色」。