老婦轉行販毒！賣木瓜沙津聞名　1理由向青年兜售毒品　下場慘了

有正經生意唔做轉行販毒？泰國烏隆府1名以賣木瓜沙律聞名的63歲女攤販，近日被街坊發現賣毒品給青少年，警方接報上門，老婦逃跑不果，在其身上搜出54粒名為「雅巴」（Yaba）的毒品。事實上，老婦的兒子3個月前才因販毒被捕，她更直言不諱，承認向拆家入貨，又指自己年紀大難以再賣木瓜沙律，販毒既容易又賺到更多錢，她將被控販毒，隨時面臨2年至20年監禁，警方正追捕其拆家。



老婦被捕時身上藏有54片「雅巴」毒品。（泰警facebook圖片）

泰媒報道，今年5月起，警方接到當地街坊投訴，指以賣木瓜沙律聞名的63歲老攤販Prayong Tumputsa突然賣毒品給青少年，翻查紀錄發現其子3個月前才因販毒被捕，故懷疑她「繼承」了兒子工作。

泰警早前上門拘捕老婦，她一度逃走不果，警員在其衣服的小錢包搜出54粒「雅巴」（Yaba，泰語意思為瘋狂藥物，是冰毒混合咖啡因的毒品），分別包裝到小膠袋內，每袋1至2片。

婦女售賣青木瓜沙律（som tam）而在區內廣為人知。（示意圖 / GettyImages）

她供稱自己年紀太大，很難再賣木瓜沙律才「轉行」，認為販毒賺錢更易，她先從拆家手中以每片25泰銖（約5.3港元）的價格購入70至100片毒品，轉以40泰銖（約8.5港元）1片的價格出售圖利。

老婦將被控販毒，罪成可判處2年至20年監禁，及20至200萬泰銖（約4.3萬至43萬港元）罰款。警方仍正調查案件，並追捕涉案的男拆家。

（綜合）