地盤工午餐食長腳蟹？大牌檔照片瘋傳　網民認出地點：見食過龍蝦

午餐竟然奢侈地吃蟹？日前網上流傳1張照片，顯示一群疑似地盤工人於大牌檔享用午膳時，桌上擺放超大盤長腳蟹，目睹港男不禁自嘲「食個午餐都要輸佢9條街」，照片亦引來網民關注。有人覺得「辛苦搵來志在食」，並指出地盤工人收入可觀，「最小（月薪）3至5萬，肯做嘅8至10萬都大有人在」、「唔好以為係得啲金融才俊西裝友先搵到錢」。



不少人認出上述地點應為油塘四山街熟食市場的某大牌檔，「喺油塘耐唔耐都會見到呢啲情況」、「在這裹食唔會太貴，檔主買隔籬海鮮批發市場貨比市價平好多，平買平賣」。有相信從事建造行業的網民亦貼出圖片分享，表示午餐曾爽吃龍蝦，建議他人毋須「大驚小怪」。

有港男日前於大牌檔，目睹疑似是地盤工人享用一大盤蟹作午餐。（FB「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

該港男在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」上傳照片，感嘆「大牌檔食個午餐都要輸佢9條街」。如圖所示，一行3人疑似是地盤工人正於大排進食午飯，不過他們枱上竟擺放至少3隻長腳蟹，豪華程度令他錯愕不已，同時引來網民熱議。

有網民覺得地盤工友需要長時間體力勞動，適當獎勵自己亦合理，「辛苦搵來志在食」、「人生得意須盡歡」，更有留言指出他們收入其實很可觀，「對面就係地盤，睇衫係鐵器佬，燒焊佬或紮鐵師傅，人工$1,400至2,100一日」、「做地盤的話最小（月薪）3至5萬，肯做嘅8至10萬都大有人在」、「唔好以為得啲金融才俊西裝友先搵到錢，其實地盤佬仲好搵，仲捨得使錢」。

有相信從事建造行業的網民分享照片，表示曾於午餐時享用龍蝦。（FB「扮工室Online」圖片）

不少人認出上述地點應為油塘四山街熟食市場的某大牌檔，「喺油塘耐唔耐都會見到呢啲情況」、「在這裹食唔會太貴，檔主買隔籬海鮮批發市場貨比市價平好多，平買平賣」。有相信從事建造行業的網民亦貼出圖片分享，表示午餐曾爽吃龍蝦，建議他人毋須「大驚小怪」。

（facebook群組）