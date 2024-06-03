麥當勞兒童餐無細橙汁！港爸轟要加$4買大杯　網民反嗆：難服侍

麥當勞暫停供應細橙汁，竟引發網民罵戰！日前有港爸在Facebook群組發文批評麥當勞快餐店，指當日買了兒童餐給女兒，點餐時驚覺已沒有「細杯裝橙汁」的選項，如欲喝橙汁只能加4元轉為「大杯裝橙汁」，令他非常不滿，怒斥「咁大杯細路點飲得晒？」。帖文引起大批網民熱議，直言「香港人真係難服侍」、「生仔真係要考牌」、「飲唔晒咪裝起佢囉」，認為樓主小事化大。



有關橙汁份量變動，早前曾有傳媒向麥當勞店員查詢，店員透露因「走塑」後未能找到合適的細杯及杯蓋，故先暫停供應細杯橙汁，亦未知何時會恢復供應。至於麥當勞發言人回覆該傳媒查詢時，則未有正面回應是否跟「走塑」措施有關，只表示公司一直致力為顧客提供優質餐飲體驗，會不時檢視並更新產品組合，建議顧客留意最新產品資訊。



有港爸在Facebook群組發文批評麥當勞快餐店，不滿暫停供應細橙汁，想喝橙汁只能以4元轉為大杯裝。（Fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」截圖）

該名家長日前（1日）在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指幫女兒在麥當勞購買兒童餐時，女兒想喝橙汁，詎料發現不能以原有餐價選擇「細杯裝橙汁」，只能加4元轉為「（特）大杯裝橙汁」（相等於中杯汽水份量），令他相當憤怒，認為份量太多，「細路點飲得晒？」，質疑麥當勞的生意手法不當。

樓主打算發文公審麥當勞，沒料到反遭大批網民留言鬧爆，認為他難服侍，「飲唔晒咪你飲，咁多要求」、「我以為話加咗4蚊斟唔滿比你先投訴……原來係投訴加4蚊咁大杯」、「生仔真係要考牌」、「你開聲叫佢，用大杯裝細杯嘅份量俾你吖嘛」。

不少網民坦言快餐店讓食客有選擇權，不明白樓主為何仍不滿意，「又唔係間鋪監你買，你個女監你買咋嘛」、「要加錢，咁你唔好飲囉」、「你唔要選擇你嘅事，做人就係要有得揀。

（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）