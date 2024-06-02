天眼直擊！屯門老伯藥房連偷2部手機　極速手法震驚網民：好無恥

「天眼（閉路電視）」監控之下仍公然偷竊？有街坊於屯門地區群組發布影片，指日前在屯門友愛邨東亞藥房購買藥品後，遺下手提電話在櫃枱，卻被影片中的老伯偷走，遂公開影片尋人，並已報警備案。網民看過影片批評老伯離譜，「有樣，有證據報警，不能姑息」、「活到咁老都咁貪心，無恥之徒」，



「天眼（閉路電視）」監控之下仍公然偷竊？（影片截圖）

有街坊在Facebook群組發布該段1分24秒影片，指上周三（5月29日）中午12時在屯門友愛邨東亞藥房購買藥品後，不小心遺下手提電話在櫃枱，翻看藥房閉路電視片段，發現是影片中穿藍色上衣老伯「順手牽羊」偷走。

影片見到，當時老伯站在藥房櫃枱前，見無人為意，快速把放在櫃枱上的兩部電話放在一起靠近自己。見附近有人走過，老伯即伸右手入腰包取出銀包拿出500元紙幣裝作準備付款，同時偷偷打開排在左手的環保袋袋口，快速把其中1部電話放入環保袋。

老伯偷手機過程▼▼▼

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之後老伯再望望四周情況，店員拿出一罐疑似奶粉，老伯右手付款，左手卻放在另一部手機上遮掩偷偷往靠近自己方向移動。老伯隨後把奶粉用作掩護物放在靠近手機位置，再趁店員忙着找續迅速把手機放入環保袋。即老伯共拿走2部手機。

得手後，老伯未有急着「走人」，待店員找錢後才慢慢步行離開。樓主補充，已報警備案，又呼籲若有人認識片中老伯，可聯絡他，「薄酬」。

影片引來網民熱議，直斥老伯離譜。（影片截圖）

影片引來網民熱議，直斥老伯離譜，「有天眼，走唔甩啦！」、「有樣，有證據報警，不能姑息」、「希望你可以拿返電話」、「活到咁老都咁貪心，無恥之徒」、「1次過兩部咁貪心」。