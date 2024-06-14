賓尼兔大戰惡蛇！蛇兔公路上激鬥　車輛全停下觀戰　賽果震驚全網

這場蛇兔激戰，刷新了人類對野生動物的「常識」！美國東岸1對情侶日前駕車外出時，在路上目擊「蛇兔鬥」畫面，他倆將全程賽事拍下，只見在連番惡鬥。車上情侶看得肉緊，不禁作出旁述，又兔子不要追趕，「不要，賓尼（兔），放棄吧！」，惟影片見到，出名兇猛的大蛇竟節節敗退，落荒而逃後反被看似個性溫馴的兔子「追殺」，令女子都不禁驚呼「為甚麼賓尼會贏了？」。



影片於網絡熱傳後，網民們都紛紛表示風水輪流轉，兔子都有贏猛蛇的一天；亦有人估計是兔子媽媽正在保護小兔子，才會與猛蛇以死相搏。



「蛇兔鬥」的影片中，見到野兔追咬猛蛇。（網上影片截圖）

兔蛇大戰發生於美國南卡羅來納州（South Carolina）的薩默維爾（Summerville），當地情侶丹尼斯（Dennis Rivers）和埃米（Emmie Schroeder）日前駕車外出，在路面見到正上演蛇兔決鬥現場，他倆立即拍下影片，只見路上的車輛全部停下，以免打擾2位「選手」的戰事。

網上流傳影片長約37秒，見1條蛇在馬路中心爬行，惟被棕色野兔咬住身體，接連的纏鬥下，猛蛇竟節節敗退，急欲逃走，惟再度被兔子追上並抓住。其後猛蛇再度掙脫逃逃回草叢，但兔子還不斷在後方追趕，一同沒有草叢裏，未知是否有後續。

猛蛇不敵賓尼兔，只好拼命逃走，但兔子從後追趕。（網上影片截圖）

從片段聽到，情侶起初因停車恐令行程有誤而感到焦急，惟其後他倆都被逆轉食物鏈的畫面所震撼。女友埃米呼驚連連，不禁問「為甚麼賓尼會贏了？」，而她見到兔子追趕猛蛇時，更大聲勸兔子「不要，賓尼（兔），放棄吧！」，似希望兔子能放過猛蛇一馬，又怕是怕猛蛇突然反噬。男友丹尼斯接受訪問時則打趣指，兔子可能只想補充蛋白質。

目擊激鬥場面的女乘客都不禁驚呼「為甚麼賓尼會贏了？」。（網上影片截圖）

該片段其後於各大社交平台瘋傳，震驚畫面隨即惹來網民討論，且引來當地傳媒報道。許多網民對賽果表示震驚，覺得風水輪流轉，「時來運轉，兔子總有贏的那天好嗎？」、「在練習變成肉食動物的兔子」。有人亦猜測，該隻兔子或是媽媽，牠因保護小兔，才會反常暴走攻擊猛蛇。

（綜合）