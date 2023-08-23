日本網紅家中兔仔竟練出6塊腹肌 全因牠每天做這件事!網民:好勵志

不少人都會飼養寵物， 動物可愛又癒癒的外表超級紓壓，有些主人也會訓練萌寵做出特定動作的才藝表演，不過你又有沒有想過連寵物都可以訓練出6塊腹肌？日本一名寵物界YouTuber「うさ男」飼養了一隻可愛的兔子，不時都會分享起兔子的日常生活，但就在最近突然發現兔子腹部竟然練出6塊腹肌，而「成功增肌」的原因更令網民大爆笑！



Twitter@papanikki1

日本寵物YouTuber「うさ男」不時都在社交媒體上分享兔子的日常生活，3年前他開始將飼養的兔子放在院子裡，他也發現兔子熱愛挖土挖洞，不僅兔子感到開心，他自己也不需要再經常為兔子修剪指甲。於是這個習慣便一直堅持了3年，「うさ男」也一直紀錄小兔子快樂挖土的日常影片。

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但在近日，他在整理影片時，偶爾發現自家兔子在挖洞影片中，兔子的肚子竟然出現了6塊毛茸茸的腹肌！他才突然意識到在這3年之間，原來兔子經過這些年來的挖土訓練，練出了令人稱羨的絕頂身材。除了6大塊腹肌之外，小兔子的手臂肌肉也十分發達，外表雖然十分可愛，但底下強壯的身材卻是有著相當大的反差萌！

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6塊腹肌！（Twitter@papanikki1）

手瓜一樣好粗（Twitter@papanikki1）

這張有趣的「爆肌兔子」圖片被飼主轉貼在Twitter後，引起了超過640萬人觀看圖片，獲得了超過86,000個讚好，日本網民留言表示「真是太酷了」、「真的很勵志」、「連兔子都有腹肌了...」、「真的是人不如兔」、「畢竟是做挖掘工作的師傅」。另外，也有網民提到兔仔因為生理結構的關係，其脂肪比例較低，而肌肉比例則是佔了50%以上，因此「練肌肉」其實會比人類容易！

原帖：Twitter@papanikki1

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