中獎悲劇│人妻瞞中千萬頭獎兼離婚　1原因穿煲　獎金全歸前夫慘了

夫妻本是同林鳥，中了頭獎各自飛？美國加州1名人妻中了彩票頭獎，喜獲130萬美金（約1,000萬港元）獎金，豈料她沒有將好消息跟結婚25年的丈夫分享，反而藏好巨額獎金，在中獎後11天提出離婚。惟天網恢恢，在離婚2年後，彩券公司誤寄信件予前夫，令他得悉中獎真相，憤而提告。最終，法官判中獎女子要對前夫作懲罰性賠償，將所有彩金以20年分期全部支付給前夫。



事件發生在1996年，而前夫在1999年提告，有關訴訟亦完結多年，惟每隔數年便會被當作經典案例再被提起，近日外國媒體又翻出，故再度瘋傳。



人妻丹妮絲（Denise Rossi）中頭獎獲得130萬美金獎金，沒有把喜訊與結婚25年的丈夫湯馬斯（Thomas Rossi）分享，反而在中獎後11天提出離婚。（Fox News 截圖）

幸運中頭獎的女子是居於美國加州的人妻丹妮絲（Denise Rossi），於1996年買樂透彩券中了頭獎，可獲130萬美金獎金，惟她爽中頭獎後沒有把喜訊與結婚25年的丈夫湯馬斯（Thomas Rossi）分享，反而把獎金藏好後，在中獎後11天提出離婚。在2年後，彩券公司誤寄信件予變成前夫的湯馬斯，導致中頭獎一事東窗事發，湯馬斯憤而提告。

人妻丹妮絲（Denise Rossi）中頭獎獲得130萬美金獎金，沒有把喜訊與結婚25年的丈夫湯馬斯（Thomas Rossi）分享，反而在中獎後11天提出離婚。（示意圖／Getty Images）

資料顯示，丹妮絲當年在庭上表示，當初她打算將獎金支票先寄回娘家，至離婚後才領取。她解釋，選擇隱瞞因不想與前夫分享獎金，而2人的婚姻關係早已有裂痕。惟湯馬斯卻另有說法，稱對「被離婚」感錯愕，並於2004年接受訪問時曾透露，一直以為夫妻感情融洽，惟離婚前丹妮絲才開始表現反常。湯馬斯續指，當時丹妮絲決絕地要求他盡快搬走，認為這不像她一貫作風。

丹妮絲代表律師表示，裁決極具懲罰性，認為法官對案件感到生氣，故將一切都判給了湯馬斯。示意圖。（Getty Images）

法院審理案件後，法官判決丹妮絲敗訴，指她違反有關披露資產與資金的相關條例，且存詐欺或惡意行為。最終，丹妮絲被判需於20年內，每年支付6.8萬美金（約52萬港元）予前夫湯馬斯，合共136萬美元，等同獎金總額。丹妮絲代表律師表示，裁決極具懲罰性，更指如當初丹妮絲有透露中獎事實，或能避免失去財產，但法官對案件感到生氣，故將一切都判給了湯馬斯。

（綜合）