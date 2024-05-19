中獎悲劇！夫婦爽中$80萬頭獎　僅2個月花光　下場悽慘呻：好後悔

人人都想中頭獎，但真的中獎也未必是好事！英國1名殘疾老翁由妻子照顧，本身依靠政府發放福利金度日，某天買彩票竟幸運中了8萬英鎊（約80萬港元）頭獎，隨即興奮地翻新了居所，然後與妻子去旅行，還派錢予親友及鄰居，短短2個月就花光獎金。然而不久後老翁接到政府通知，因這筆獎金超過限額，他不再符合領取福利金資格，補助亦要取消，生活頓成噩夢，令他大嘆後悔，期望能重新獲得福利。



英國1名殘疾老翁買彩票中了8萬英鎊（約80萬港元）頭獎，後來卻後悔了。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，英國殘疾老翁米勒（Daniel Millar）平時由妻子照顧，依靠妻子每周62英鎊（約610港元）收入，以及政府發放的福利金過活，還享有住房補助、稅務減免等福利。

至2017年9月，米勒購買彩券贏得8萬英鎊（約80萬港元）頭獎獎金，當時他未有通報政府，更在短短2個月把獎金全數花光，包括與妻子去了幾星期遊輪旅遊、翻新住所，以及向親友和鄰居分發現金等。

米勒形容自己生活貧困，後悔中獎，又希望重新獲得福利。（網上圖片）

然而不久後米勒就由天堂跌落地獄，因他收到英國工作及退休金事務部通知，稅務局舉報其銀行裏有8萬英鎊（約80萬港元），除了必須支付稅款，還因為超出限額而取消其福利金和住房等補助資格，只剩下每周1.08英鎊（約11港元）養老金，以及每月350英鎊（約3,500港元）的殘疾人士援助金。

米勒大呻，支付全額租金和稅款後，每周領取金額已所剩無幾，妻子也要把每周62英鎊（約610港元）收入支付媒氣費、水電費及電話費等家庭支出。他形容自己生活貧困，後悔中獎，又希望重新獲得福利。米勒妻子則不滿表示，政府因為他們「有點運氣」就取消福利，是在懲罰他們。